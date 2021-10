Libran escuelas contagios masivos pese a clases presenciales

A un mes del regreso a clases presenciales en Guanajuato, no se han presentado contagios masivos de Covid-19 en las escuelas, pues de las más de un millón de personas que están en las aulas ya sea en modo presencial o híbrido, sólo ha habido contagios en el 0.08% de esta población.





Se han respetado los protocolos sanitarios.





Mauricio Mokarzel Alba, Subsecretario de Planeación y Evaluación de la Secretaría de Educación de Guanajuato, informó que hasta el cierre de septiembre se contabilizaron en total 871 contagios, de los cuales 502 fueron en alumnos y 369 en docentes.

Incluso, dijo que en la última semana los contagios en docentes registraron una disminución, no así en los estudiantes, en donde la tendencia continúa a la alza, por lo cual llamó a madres y padres de familia a estar más al pendiente de sus hijos y no exponerlos, pues los contagios se siguen presentando fuera de las aulas, pues hasta el momento no ha habido brotes en las escuelas.





En Guanajuato no ha habido contagios masivos por clases presenciales.





Por su parte, Fátima Melchor Márquez, jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Guanajuato, informó que de los 871 contagios que se tienen registrados en el estado, éstos se identificaron en personas de 599 escuelas y de ellos 45% ya se recuperaron de manera satisfactoria, mientras que el resto son casos activos, pero que no son de gravedad.

Mauricio Mokarzel Alba consideró que este porcentaje de contagios aún no es significativo, pues tomando en cuenta que han vuelto a las aulas un millón 86 mil 899 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo sólo ha habido contagios en 0.08% de la población que asiste a las aulas.









Además, informó que hasta el momento ha vuelto a clases presenciales o híbridas el 90% de los preescolares, el 89% de las primarias, el 93% de las secundarias, el 72% de las preparatorias y el 74% de las universidades, lo que da un promedio de que en Guanajuato 88% de las escuelas están en clases presenciales o en formato híbrido y continúa a la alza este número de planteles que se unen a esta nueva modernidad escolar.