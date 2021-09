Pega coronavirus con fuerza a menores de edad guanajuatenses

La Covid-19 sigue atacando con fuerza a los niños, pues durante el miércoles fue reportada la muerte de un bebé de tres meses originario de San Luis de la Paz, además de que hay 18 niños que están hospitalizados a causa de las afectaciones que les provocó el virus en su organismo.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, explicó que estos 18 niños que están hospitalizados comparten la particularidad de que ninguno de ellos acude a clases presenciales, por lo que se contagiaron en el entorno en el que se desarrollan o en su hogar.

Local 34 niños han muerto de Covid en el estado

“Tenemos ahorita en estudio a un pequeñito que llegó a uno de nuestros hospitales sin signos vitales, de tres años de edad, no estaba en la escuela, no sabíamos nosotros la causa de defunción, esto lo tiene que determinar la Fiscalía o el Ministerio Público y nuestros médicos, como llega al hospital sin signos vitales, ellos como parte del protocolo tomaron un isopado, hicieron la prueba y resultó positivo, entonces esto está pasando lamentablemente en nuestro estado, en el país, en el mundo, por eso insistimos en que no debemos de confiarnos, no debemos bajar la guardia, somos responsable en lo individual y en lo familiar de cuidar nuestra salud”, dijo el Secretario de Salud de Guanajuato, durante su intervención en la televisora estatal TV4, en donde informa a diario sobre el panorama de la Covid-19 en el estado.

Muere bebé por Covid-19

La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó también durante el miércoles que 26 guanajuatenses más perdieron la vida por coronavirus y entre las víctimas se encuentra un bebé de tres meses de edad, originario de Jaral del Progreso.

De las más recientes defunciones, Irapuato registró cinco, Abasolo tres, San Luis de la Paz tres, Celaya dos, Dolores Hidalgo dos, Guanajuato dos, San Felipe dos, Apaseo El Alto uno, Coroneo uno, Cortazar uno, Jaral del Progreso uno, León uno, Pueblo Nuevo uno y Salvatierra un deceso y en total el estado ya tiene 12 mil 212 defunciones acumuladas.

Además, el estado suma 168 mil 907 casos positivos de Covid, luego de que en las últimas 24 horas el estado registró 733 nuevos contagios de los cuales León sumó 245, Celaya 72, Irapuato, 61, San Felipe 28, Guanajuato 22, San Luis de la Paz 17, San Miguel de Allende 17, Dolores Hidalgo 16, Jaral del Progreso 15, Salvatierra 15, Apaseo El Grande 14, Salamanca 12, Silao 12, Uriangato 12, Apaseo El Alto 10, Manuel Doblado 10, Villagrán 10, Moroleón nueve, San José Iturbide nueve, Valle de Santiago nueve, Comonfort ocho, San Francisco del Rincón ocho, Juventino Rosas ocho, Romita siete, Acámbaro seis, Purisima del Rincón seis, Yuriria seis, Cortazar cinco, Coroneo cinco, Tarandacuao cuatro, Cueramaro tres, San Diego de la Unión tres, Doctor Mora dos, Huanimaro dos, Tarimoro dos, Tierra Blanca dos, Ocampo uno, Pueblo Nuevo uno y Victoría uno.

Las autoridades estatales dieron a conocer que la entidad suma 4 mil 629 casos activos de coronavirus, 394 mil 651 casos estudiados, 225 mil 744 casos negativos, mil 311 casos en investigación, 152 mil 502 casos recuperados y 168 mil 751 casos por transmisión comunitaria.

308 guanajuatenses están hospitalizados por Covid de los cuales 210 están graves, 73 en estado crítico y 25 estable, la entidad registra 25 mil 231 egresos hospitalarios.