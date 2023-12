Interesa a inversionistas desarrollar un parque industrial en Salamanca

A pesar de no contar con una reserva territorial apropiada, Salamanca ya cuenta con acercamientos con grupos de inversionistas para una posible generación de un nuevo parque industrial en 2024, en el que podrían detonarse los sectores metalmecánico, agrícola, aeronáutico y el automotriz; al aprovechar el interés que ha generado el municipio a través del nearshoring así lo determinó el presidente municipal, César Prieto.

“Es lo que voy a ver con el director de Desarrollo Económico, él tiene ya acercamiento con personas que están este tema del nearshoring, en poder invertir en Salamanca y obviamente nosotros como administración darles toda la facilidad para que tengan el uso de suelo, siempre y cuando respeten nuestro plan municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial, pero al final de cuentas es que el progreso llegue a Salamanca y que también vengan empresas o que los empresarios mismos mexicanos o del extranjero generen empleos de calidad para las personas de aquí de Salamanca y la región”, indicó el edil.

Concretamente al cuestionamiento de qué, si en 2024 pudiera concretarse un proyecto de esta magnitud para generar inversiones y empleo; el munícipe reconoció que la principal limitante es no contar con una reserva territorial adecuada, aunado al alto costo en que se pretenden vender predios para desarrollos industriales, los cuales en su mayoría se encuentran sobrevalorados.

“Tenemos que verlo, ellos están muy interesados porque precisamente Salamanca tiene muchas ventajas y la intención es que inviertan, el tema a veces que tenemos es lo que yo he comentado, no tenemos una reserva territorial y el que existe es particular privado en su mayoría y desgraciadamente (…) como salmantinos inflamos a veces nuestro terreno y no ponemos de nuestra parte, digo al final nadie está obligado a vender, pero si vas a vender, véndelo en una cantidad que sea en beneficio de la persona, que sea lo justo y que permita la inversión, porque esa inversión atrae empleo y el empleo atrae obviamente que las personas tengan una mejor calidad de vida y eso reduce los índices de inseguridad”, asentó.

Entre los sectores que podrían detonarse César Prieto mencionó el metalmecánico, agrícola, aeronáutico y el automotriz. “Pero la intención es que primero se concrete que ellos o las personas que están interesadas en hacer un parque industrial lo concretemos y entonces sí, harán su estrategia para poder atraer empresas grandes para generar empleos”, concluyó.

Desarrollo automotriz

Con la llegada de Mazda de México Vehicle Operation (MMVO), se construyó el Bajío Industrial Park, complejo en el que se instalaron las empresas satélite y proveedoras de la armadora japonesa, cuyo desarrollo inició en 2014, con perímetro seguro ubicado dentro del corredor industrial, cuenta con 14 naves industriales y en casi una década se generaron más de mil 100 empleos en la localidad.