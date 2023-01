Inicia 2023 con reversiones de predios donados

Como parte del proceso de revisión de la reserva territorial y reversión de donaciones, se iniciarán los procedimientos para la recuperación de dos predios de ocho mil metros cuadrados frente al Ecoparque, luego de que estos no fueran utilizados para el efecto que fueron cedidos, aunado a ello se tienen identificados algunos otros que puedan ser recuperados con la finalidad de contar con espacios para el desarrollo de los “Corazones Comunitarios”, así lo externó Guillermo García Flores Secretario del Ayuntamiento.

En este sentido, Guillermo García Flores dio cuenta del proceso de reversión aprobado en la última sesión de Ayuntamiento, en cuyo predio se proyectaba instalar museos interactivos, sin embargo, consideró que desafortunadamente el proceso como se mencionó dentro de la sesión del Ayuntamiento “nació mal”, es decir, que el Ayuntamiento en ese entonces no entendió lo que les pedían e hicieron unas figuras jurídicas inexistentes de donaciones en comodato por lo que no se llegó al fin.

Los primeros identificados son de una extensión de ocho mil metros cuadrados

“Ahí son dos predios uno de dos mil metros cuadrados y uno de seis mil, se va a iniciar este año con el de seis mil, se va a iniciar una especie de mini juicio estamos viendo esa parte, de ahí tenemos identificados que podríamos ingresar otros dos más, porque esos predios, al final, no se llegó a lo que se estaba buscando”, explicó.

En este contexto, el Secretario del Ayuntamiento ejemplificó la situación con el predio que se donó a favor de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Región Salamanca (CMIC), que busca obtener un predio más pequeño al que le fue cedido y que ello ayudaría a desfogar las necesidades de la Deportiva Sur, cuyos espacios, dijo, se encuentran colapsados.

“Hay un predio con la CMIC pero ese es un acuerdo que se tiene, la CMIC está buscando obtener otro predio, uno más pequeño, ya tienen el recurso, nosotros también ya lo vamos a plantear dentro del Ayuntamiento para que ya se inicien estos trámites y se regresaría una parte que está pegado a la Deportiva Sur, son más o menos más de cinco mil metros, eso sería un gran beneficio porque al final la deportiva ya está colapsada en varios rubros, como estacionamientos, oficinas , áreas de esparcimiento para la ciudadanía y se buscaría mejorar esa parte”, indicó.

Con la finalidad de contar con espacios para el desarrollo de los “Corazones Comunitarios”

Sobre las reversiones, se dijo no son procesos tan largos, estos pueden llegar a tardar entre mes y medio o dos meses, en lo que se notifica al Ayuntamiento para que se inicie. “Aquí si estamos haciendo esa parte, también le estamos dando seguridad jurídica a ciertos predios que no se tenía, por ejemplo se ha tenido pláticas con el Infonavit, con el Gobierno del Estado de ciertos predios que en su momento se donaron, ya son parte del patrimonio, pero no aparecen todavía registrados, entonces estamos dando esa seguridad jurídica y esto qué nos permite seguir avanzando con el tema de los “Corazones Comunitarios”, ya tenemos una seguridad y una certeza jurídica de los predios”, concluyó.