Realizan demarcación rural y urbana para detección de polígonos de necesidad

La elección de delegados y comités de participación ciudadana se ha realizado de manera irregular desde hace más de 20 años en Salamanca, situación que ha frenado por nueve meses este proceso al no existir un reconocimiento legal de las demarcaciones de las zonas rurales y urbanas, por lo que se trabaja en atender los lineamientos jurídicos para ello, así lo informó Guillermo García Floress secretario del Ayuntamiento.

Proceso que ha retrasado la elección de delegados y comités de participación ciudadana.

“Nosotros, cuando tomamos la administración, históricamente hemos visto que nada más hacen un trámite por hacerlo, ese trámite efectivamente es la elección, pero para ello debe haber una base y esa base no existe en el ayuntamiento, nosotros, cuando recibimos, nos hemos dado cuenta de que cuando salió la Ley Orgánica Municipal en 1997, si mal no estoy, no hicieron algo que es una demarcación, es decir, no hay un reconocimiento legal de estas zonas rurales y urbanas”, indicó el funcionario.

En este contexto, García Flores explicó que este reconocimiento es importante y no sólo de tramitología, ya que permite a las autoridades obtener datos estadísticos para un mejor ejercicio del gasto, así como el acceso a programas estatales y federales.

“Nosotros, con estas demarcaciones, vamos creando los famosos polígonos de necesidad, esto viene en la mismas reglas de operación que tiene la Secretaría de Bienestar a nivel nacional y la Sedeshu a nivel estatal, por lo que nosotros no podemos identificar cuáles son las necesidades básicas que se tienen, las delimitaciones y demarcaciones, la cantidad de población, el tipo de persona que vive, si cuenta o no con servicios, nosotros nunca vamos a poder impulsar el desarrollo de estas zonas”, detalló.

En el caso de la zona urbana, esto mismo permite identificar cuáles son los predios que están regulares y cuáles asentamientos humanos son irregulares; “existe un programa actualmente por gobierno del estado para hacer esta cuestión, entonces, este es el trabajo que nosotros estamos haciendo en conjunto desde la Secretaría del Ayuntamiento, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Social, yendo a las comunidades para identificar y visualizar dónde vamos hacer las demarcaciones, porque hemos detectado comunidades que nada más tienen seis u ocho habitantes, entonces ahí la forma de elección ni siquiera se daría, por las planillas, las votaciones e inclusive también es por un gasto de recursos”.

En síntesis, el secretario del Ayuntamiento reconoció que existe un retraso al realizar adecuadamente el proceso que, históricamente fuera de un marco jurídico, lo que permitirá al municipio acceder a recursos federales y estatales.