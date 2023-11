Inconformidad por integración de Beatriz Hernández a campaña de Alma Alcaraz

Tras darse a conocer a Beatriz Hernández Cruz fue elegida como coordinadora de Vocería y Atención a Medios de la campaña de Alma Alcaraz; Eugenia Leonor Martínez Carrillo, presidenta del DIF municipal, dijo que la integración de la ex alcaldesa municipal es porque busca seguir haciendo daño al erario público, y aunque no comparte la idea de que la ex mandataria forme parte del equipo de campaña, respeta la decisión de la precandidata a gobernadora, pues tiene el derecho de consolidar su equipo como mejor les plazca.

“Ella sigue buscando robar, yo creo (…) Nosotros no queremos hacer mal a nadie, cada quien tiene derecho a aspirar a lo que cada quien desee, es un derecho de todas las personas, pero también es nuestro derecho seguir en este camino en nuestra obligación y ver por toda la gente. A la señora Alma la respeto, no comparto a las personas que esté eligiendo, porque creo que era evidente y sabe todo lo que hizo Beatriz a Salamanca, pero pues ahora sí que hay que respetar, ella tiene el derecho de hacer su equipo como a ella lo desea, al final de cuentas la gente dirá sí o no”, manifestó Martínez Carrillo.

Conmociona a Morena integración de Beatriz Hernández.

A pesar del panorama, confía en que la Cuarta Transformación llegue a Guanajuato, es necesario que se establezca en el estado y mantenerlo en Salamanca.

Ante el cuestionamiento de si esta decisión podría perjudicar el destino de Morena en el estado de Guanajuato, dijo que “yo creo que en todos los partidos, hay gente con todas las intenciones, lo que no podemos hacer absolutamente nada y lo que podemos hacer es lo propio y lo que nos corresponde”.

Sobre la inscripciones de Claudia Martínez y Alma Berrones, para la candidatura a la presidencia municipal, consideró que es derecho de todas las personas que tienen aspiraciones políticas pueden participar, siempre y cuando compartan los principios de Morena como son el no robar, no mentir y no traicionar, los cuales representan a la todavía síndico del Ayuntamiento, Alma Berrones.

En el caso de la inscripción de Claudia Martínez, explicó que puede existir una doble intención, ya que se trata de un familiar de la ex alcaldesa Beatriz Hernández Cruz.