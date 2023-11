Beatriz Hernández será coordinadora de vocerías y atención a medios de Alma Alcaraz

Salamanca, Gto.- Indignación y molestia generó a la familia de Israel Vázquez, la presentación del gabinete de Morena en el que se incluyó a Beatriz Hernández Cruz como coordinadora de vocerías y atención medios de la campaña de Alma Alcaraz; luego del asesinato del reportero durante su gestión como presidenta Municipal, cuya administración fue señalada de opacidad, censura y agravios en contra libertad de expresión, lo que le llevó a ser objeto de revisión por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG).

“Es muy desagradable que quiera todavía vivir del erario público después de todas las aparentes anomalías que se hicieron públicas durante su gestión. Y de las declaraciones contra mi hermano pues que les puedo decir... el repudio social de los salmantinos dice más”, opinó Hugo Vázquez hermano del comunicador, tras conocer el gabinete de Morena de cara al proceso electoral por la gubernatura de Guanajuato en 2024.

El nombramiento no fue sorpresa para el gremio periodístico, al menos a nivel local, debido a que desde el pasado 20 de octubre con la visita de Claudia Sheinbaum a Salamanca, entre otros representantes de la 4T como Ernesto Prieto Ortega, Ricardo Sheffield Padilla, Antares Vázquez, Gerardo Rodolfo Fernández Noroña; Beatriz Hernández también participó en la reunión que sostuvieron los entonces los aspirantes a la coordinación de los comités estatales de la cuarta transformación.

“Ya se le veían las intenciones de buscar algún puesto (…) me generó sentimientos encontrados, entre ellos molestia, sobre todo porque en mi periodo como reportera en su administración, hacia mi persona siempre tuvo un trato muy hostil, déspota, grosero, fue incluso una persona que se encargaba de censurarme lo más que podía (…) llegué a recibir advertencias de parte de su personal, me mandaron investigar con elementos de la Policía Militar, se me hace una ironía que ahora ella que hizo tantas cosas por amedrentar al gremio sea la vocera de Alma Alcaraz, es un total desacierto del partido, creo que no debería tomar ese, ni ningún otro puesto público, pues no tiene ni siquiera la calidad humana para poder tratar a las personas”, declaró Noreyma Castillo reportera y ex pareja de Israel.

La investigación de la PRODHEG

Con el número de expediente 206/2020-B, el organismo estatal defensor de derechos humanos emitió una resolución de no recomendación en contra de la ex alcaldesa morenista, luego de que en conferencia de prensa desde la sala de Cabildo el 10 de noviembre del 2020, Beatriz Hernández realizó declaraciones controversiales respecto a los horarios en los que Israel Vázquez había salido a cubrir el hallazgo de restos humanos en la colonia Villa 400, lugar donde fue baleado.

“La verdad es que, miren, ir a las seis, cinco y media de la mañana a cubrir una nota a ese lugar que sabemos todos que es muy peligroso (…)", se le escucha en el video de la conferencia de prensa que dio el Gobierno de Salamanca tras el ataque que sufrió el comunicador, donde también se acusó, “debió de ser más consciente respecto a la hora y el lugar al que había decidido asistir para cubrir el suceso”.

La precandidata a la gubernatura de Guanajuato por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, presentó a los integrantes de su equipo de campaña que conforma, Eugenio Martínez coordinador general, Raúl Márquez Albo coordinación operativa, Diego Sandoval coordinación política, Miguel Armenta coordinación jurídica, Beatriz Hernández Cruz coordinación de vocería y atención a medios, Virginia Magaña enlace con el verde y Carolina León enlace con el PT.