Descarta Eugenia Leonor Martínez aspiraciones a la alcaldía de Salamanca

Eugenia Leonor Martínez Carrillo, presidenta del DIF Municipal, descartó tener aspiraciones a la alcaldía de Salamanca, para la próxima contienda electoral del 2024. Luego de que una encuesta publicó las intenciones de votos de la población, en donde se perfila a la primera dama en el segundo puesto con el 10.1% de aprobación, sólo por detrás de César Prieto Gallardo con el 40%.

El cuestionamiento, se realizó durante la entrega de apoyos del DIF Municipal el miércoles, en donde Martínez Carrillo, reiteró que no tiene la intención de buscar la candidatura a la alcaldía de Salamanca y dijo que, ese tipo de encuestas muchas veces son utilizadas para demeritar el trabajo que viene efectuando el personal del DIF Municipal desde hace más de un año, a través de los clásicos golpeteos políticos.

“No pretendo ser candidata a la alcaldía de Salamanca, yo soy feliz aquí en el DIF, la verdad es que a mí me encanta estar con la gente, sabemos que mandan hacer esas encuestas muchas veces a modo para golpear y van a decir que hago eventos, que me acerco a la gente porque quiero participar (...). Estoy feliz aquí en el DIF Municipal, con el equipo y la gente”, señaló.

Además, manifestó que, seguirá trabajando por la población que más lo necesita, a pesar de las negativas que ha recibido por parte de la oposición para la asignación de presupuestos para el DIF Municipal, asimismo, manifestó que ha sufrido violencia política de género por parte de algunos integrantes del ayuntamiento, sin embargo, hasta el momento, no tiene la intención de interponer alguna denuncia, ya que, considera es más necesario atender las necesidades de la gente, aun así, advirtió que, de continuar con esas actitudes tomará cartas en el asunto.