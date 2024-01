Se mantiene Seguridad Pública sin titular desde hace 4 meses

A cuatro meses desde la renuncia del titular de Seguridad Pública Alejandro Jiménez; Cesar Prieto Gallardo, señaló que continúan en la búsqueda de la personas que pudiera asumir el cargo, sin embargo, la inseguridad que se vive en el municipio es uno de los principales motivos que impiden que exista un prospecto, por lo que, Guillermo García Flores, se mantiene como encargado de despacho de dicha dependencia.

Te recomendamos: En 2024 podría haber titular de Academia y Seguridad Pública

“En el tema de Seguridad pública no sé si alcancemos a tener los exámenes de control y confianza de alguna propuesta por parte del estado y por nuestra parte no hemos tenido ahorita a alguien, ahora sí que el tema de seguridad pública en Guanajuato es complicado y no hay muchas personas que quieran participar”, explicó.

La renuncia del ex coronel de las fuerzas aéreas de México, Alejandro Flores Jiménez, se dio a conocer el primero de septiembre del 2023, tras 18 meses al frente de la dirección de Seguridad Pública y a la que se sumó la baja del director de la Academia de seguridad pública de Salamanca, Eduardo Jorge Alvarado, ambas se produjeron en medio de una crisis de inseguridad, en donde los delitos incrementaron hasta un 63%.

Local Debe Federación entrar al quite en materia de seguridad en Salamanca

De esta manera, el ex coronel se convirtió en la tercera baja de la administración de César Prieto Gallardo, la primera fue la de Rodolfo Cruz Nicolás, quién estuvo a cargo de la titularidad durante los primeros meses del arranque del nuevo gobierno, cargo que ostentó desde agosto del 2020 hasta noviembre del 2021 tal como lo determinó el gobierno federal, posteriormente fue sustituido por César Juaristi, que luego de algunos meses tuvo que abandonar la dependencia al no acreditar los exámenes de control y confianza.

A pesar de ello, el mandatario garantizó que se sigue reforzando la seguridad en Salamanca, a través del trabajo coordinado con el gobierno estatal ante el incremento en el índice delictivo, además de que se ha logrado cumplir con más del 90% de los compromisos en materia de seguridad pública, para poder acceder al recurso que brinda el Estado.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Vamos avanzando, este año se incrementó el presupuesto de Seguridad Pública en un 70% y hubo un incremento considerable, sabemos que la Seguridad Pública es lo que lacera a la sociedad y vamos a apostarle para seguir reforzándola”, finalizó.