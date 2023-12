Debe Federación entrar al quite en materia de seguridad en Salamanca

El incremento en la incidencia delictiva en cuanto a extorsiones, homicidios y narcomenudeo en Salamanca, ha derivado de una inadecuada estrategia de seguridad basada en responsabilizar la violencia e inseguridad a Gobiernos anteriores e incluso a la decisión de implementar el Mando Único en septiembre de 2017, por lo que el Gobierno Federal debe entrar “al quite”, así lo consideró el Consultor y Especialista en Seguridad David Saucedo, en torno a los 12 asesinatos ocurridos en inmediaciones del Tomasa Esteves en lo que va del año.





Estrategia municipal y estatal fueron rebasadas por grupos criminales.





“Son varios temas delictivos que no han sido atendidos debidamente por el Gobierno Municipal y el gobierno del Estado, sería bueno que el Gobierno Federal pudiera entrar al quite a atender un polígono del municipio en el que está haciendo falta es una estrategia, es sensato suponer que una presencia disuasiva en las inmediaciones del mercado es un polígono complejo, pero que tiene accesos, entradas y salidas que se pueden custodiar a través de operativos permanentes, un sistema de video vigilancia que no existe en la zona”, opinó el especialista.

En este contexto declaró que es increíble que el mercado Tomasa Esteves sea blanco de este tipo de ataques, cuando es de conocimiento público las problemáticas y delitos que aquejan diariamente a sus usuarios y comerciantes; “todo mundo sabemos que hay de todo, cobro del derecho de piso a comerciantes honestos, desde hace años hay venta de drogas al menudeo, por parte de grupos criminales y la venta al menudeo es también un motivo de discordia entre grupos criminales”.





En cuanto al presidente municipal César Prieto y el esquema denunciado de reducción al presupuesto en materia de seguridad que fue expuesto tras la renuncia de su ex titular de Seguridad Pública, consideró que, “el Alcalde es omiso, parece que esta justificándose en errores que son totalmente atribuibles a su persona y al mal desempeño que tiene en Salamanca en materia de seguridad, creo que ahí le falta autocritica y está quedando a deber en materia de seguridad”.

En conclusión dijo que Salamanca, está por cumplir cuatro meses sin director de Seguridad Pública, el municipio necesita un perfil que dé combate a la inseguridad, que no se nota con el encargado de despacho, ya que estas funciones se quedan únicamente enfocadas a actividades administrativas y no operativas que puedan contribuir a fortalecer la estrategia de seguridad y con ello reducir la incidencia delictiva y conductas antisociales.

Por lo que, dentro de la reestructuración para revertir el incremento en la incidencia delictiva en Salamanca, es necesario crear una Secretaría de Seguridad Pública orientada a realizar y a ejecutar programas enfocados a la prevención general de los delitos; hacer efectiva la investigación y persecución de éstos, así como la aplicación de las infracciones administrativas; luego de las malas decisiones que se han tomado en torno a la elección de directores de Seguridad Pública, debido a la rotación que se ha tenido en el cargo en estos dos años de administración.





