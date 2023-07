Habitantes de la colonia La Cruz denuncian tala de árboles

Héctor Vázquez, habitante de la colonia La Cruz, informó sobre la presunta tala de 10 árboles en la construcción de la empresa termoeléctrica, situación que causa indignación entre vecinos de zonas aledañas, ya que son actos que atentan contra el medio ambiente y se desconocen si cuentan con los permisos correspondientes o algún compromiso de reforestación.

Te puede interesar: Denuncian presunta poda ilegal de árboles

Habitantes de la colonia La Cruz, denunciaron la tala ilegal de por lo menos diez árboles en el camino a la ya extinta empresa de pesticidas TEKCHEM, la cual ha causado la inconformidad entre los mismos ciudadanos.

Héctor Domínguez, platicó que en tan solo un día se pudieron observar la tala de por lo menos cuatro especies diferentes de especies arbóreas que se encontraban en el lugar.

Local Durante la semana pasada se registraron la caída de 13 árboles

“Acabo de pasar por donde están haciendo la termoeléctrica nueva, por el boulevard principal hay máquinas tumbando árboles sin importarles nada, si de por si la calidad de nuestro aire está horrible y todavía hacer esto; van como diez árboles los que se están retirando en un predio, cerca de lo que era una antigua empresa TEKCHEM”, explicó Héctor Domínguez.

De igual Manera, Miguel Ángel comentó que por lo menos desde el pasado jueves se iniciaron con el retiro de árboles.

“Iniciaron con la tala desde el jueves desconocemos el por qué estén talando estos árboles; es gente que presuntamente está limpiando dentro de las instalaciones de TEKCHEM; yo les comentó y me dijeron que iban a sacar todo lo contaminado, pero no es manera para sacar los árboles, me interesa que saquen todo lo contaminado dentro de las viejas instalaciones. De un lado había como seis árboles, de otro lado había cuatro, de que se trata esto que están haciendo, del jueves a la fecha han tirado alrededor de diez árboles”, comentó Miguel Ángel.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo al Gobierno Municipal, a través de la dirección de Medio Ambiente no se tiene ninguna solicitud por parte de personal de CFE para llevar a cabo dicha acción, las cuales se dará un seguimiento correspondiente a estas acciones en contra de la flora del municipio.