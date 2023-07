Denuncian presunta poda ilegal de árboles

Habitantes de la colonia Ampliación Bellavista denuncian presunta poda de dos árboles en la calle principal de esta colonia. A este reporte se suman dos más que se han registrado en distintas zonas de la ciudad.

A través de una denuncia realizada por medio de los habitantes de la colonia Ampliación Bellavista, se reportó la presunta poda de árboles realizada por la calle principal (calle A), ubicada en la zona norte del municipio salmantino.

Víctor, habitante de esta colonia puntualizó que estos actos fueron realizados de manera ilegal, ya que de un día para otro estos árboles se encontraron en esta manera, causando la indignación de los habitantes.

“Yo no estoy de acuerdo a que los poden de esta manera, he visto que más ciudadanos se han quejado sobre eso y han suspendido las obras; he visitado otras ciudades y no hacen eso. Cuando pasé y les pregunté a los responsables, me comentaron que sí les salían las ramitas, si de por sí somos la ciudad más contaminada, lo que necesitamos son árboles”, comentó.

Víctor, comentó que en la colonia existe una flotilla de Parques y Jardines realizando acciones de limpieza. Añadió que pudo observar que las ramas fueron retiradas por un vehículo que no presentaba ningún logo.

“Cuando iba camino a mis actividades vi a personal de Parques y Jardines realizando corte de pasto, y esta poda la realizó otra persona a quién le pregunté sobre quién lo había mandado no me respondió y solo colocaron las ramas en una camioneta sin logotipo; son dos árboles los que podaron”, puntualizó.

El denunciante, comentó que realizó el reporte debido a que, en diversas zonas de la ciudad, se han denunciado este tipo de actos en contra de los diversos árboles que se cuentan en la ciudad. Los reportes que se han dado con antelación, se realizaron sobre la avenida Faja de Oro, y anteriormente sobre la avenida Morelos, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social.