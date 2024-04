Gobierno municipal alerta de falsos inspectores de Ordenamiento Territorial

La Dirección de Ordenamiento Territorial invita a la ciudadanía salmantina a denunciar cualquier cobro indebido por instructores no autorizados en el tema de construcción y negocios, esto luego de que se diera a conocer que presuntamente personal de la Dirección de Fiscalización realizará dichos actos.

De acuerdo a la información proporcionada por la actual administración municipal, se informó que dos ciudadanos salmantinos acudieron a las oficinas de Ordenamiento Territorial y Urbano del municipio de Salamanca, en donde preguntaron por presuntos inspectores que quisieron cobrar por la construcción de un bien inmueble.

Ante estos dos casos presentados, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial emite un comunicado a la ciudadanía salmantina en donde ningún inspector que se encuentre dentro de la Dirección de Fiscalización y Control, cuenta con las facultades de poder realizar ningún cobro, multa o supervisión por la construcción de inmuebles.

La única dependencia municipal que tiene la facultad de poder emitir los permisos de uso de suelo, es la jefatura de Control Territorial, a cargo de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano del municipio de Salamanca, determinado giro de negocios establecidos como; de bajo, mediano y alto impacto.

Ante la presencia de supuestos inspectores de Fiscalización y Control, u otra dependencia, que acudan con motivo de supervisión de permisos para construcción de obra o instalación de algún tipo de negocio, por lo que invitan a la ciudadanía a no que no sea engañada por estas supuestas personas, además invitan a que sus trámites de uso de suelo se encuentran en forma y no aceptar cobros de inspectores no autorizados.

Por esta situación se invita a la ciudadanía a comunicarse directamente a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano a través del número 464-641-4500 ext. 2070. De esta misma manera para solicitar información respecto a la realización de algún trámite, se invita a acudir a las oficinas de Ventanilla Única, ubicadas en avenida Leona Vicario.