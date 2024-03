Abatirán irregularidad de predios y asentamientos en Salamanca

Una de las características principales para que se pueda regular un asentamiento, es que cumpla con el 30% de personas que vivan en esta zona, de acuerdo a lo que señala la Comisión de Regularización de Asentamientos Irregulares del Estado de Guanajuato y con la cual se trabaja para brindar certeza jurídica, informó Adrián Peña Miranda, director General del Instituto Municipal de Planeación (Implan).

▶️ Suscríbete a nuestra edición digital

De acuerdo con la última información de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano, desde enero de 2024 son cinco los asentamientos que están pendientes en trámites de regulación, esto luego del cambio en los lineamientos del Procedimiento para la Regularización de Asentamientos Humanos.

En ese sentido, Peña Miranda destacó que ante la existencia de personas que abusan de la confianza de los demás, se ha suscitado la venta de terrenos irregulares, ofreciendo terrenos que posteriormente se convierten en lugares habitados y con el paso del tiempo la gente busca satisfacer sus necesidades, las cuales deben ser dotadas por las autoridades competentes.

“El gobierno municipal no puede ejercer ninguna acción, si no se tiene ninguna certeza jurídica del suelo o de las áreas. En Salamanca hay un rezago por el tema de que no ha habido una consistencia o seguimiento y acciones de iniciativas en la regulación de asentamientos, una actividad que se está manifestado en centros urbanos o comunidades urbanas, como Valtierrilla, Labor de Valtierra y tratar de ayudar por eso es que la sociedad tiene que estar muy involucrada”, explicó.

Local Cerro de La Cruz, tres décadas de contaminación y negligencia

Además, el gobierno municipal forma parte de la Comisión de Regularización de Asentamientos Irregulares del gobierno estatal y se firmó un convenio con el Instituto Nacional del Suelo Urbano para trabajar en la regularización de asentamientos en Salamanca, los cuales suelen localizarse en las zonas Sur, oriente y poniente del municipio, sin embargo, en la actualidad, también se están manifestando en centros urbanos como Valtierrilla, Cárdenas y la Labor de Valtierra.