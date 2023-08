Este año se podrá hacer venta de la camioneta suburban

El alcalde César Prieto Gallardo informó que ya se tienen propuestas para la venta de la camioneta Suburban, o bien se podría llevar a cabo la subasta de esta unidad, la cual esperan que este año se pueda concretar tal acto.

En la administración pasada se llevó a cabo la renta y compra de una camioneta SUBURBAN para el uso de la anterior presidenta del municipio de Salamanca, la cual tuvo un costo entre estas dos acciones superior a los cinco millones de pesos.

Al inicio de la presente administración morenista, el alcalde César Prieto Gallardo, explicó que se encuentran en el proceso de venta o subasta.

“Ya tenemos por ahí personas interesadas en la camioneta, la han ido a verla, al final queremos que sea una compra directo de una propuesta, pero la subasta se tiene que realizar pero tenemos que invitar a los municipios, hacerla ver o de plano, yo lo decía en INDEP ha hecho varias subastas en el país, legalmente no se si pudiera ver un conflicto de interés porque el Director General tiene parentesco con su servidor pero estamos analizando cómo darle un uso; pero si podría salir este año, porque todavía estamos a tiempo”, manifestó.

El edil salmantino, explicó ya no se podrá recuperar lo invertido por la adquisición de la camioneta blindada.

“La administración pasada pagó casi cinco millones de pesos entre renta y compra y no, no se va a recuperar, quién va a comprar una camioneta 2018 o 2019 en ese precio, actualmente esta valuada aproximadamente en un millón 700 mil; ya se perdió ese fue un tema en donde el gobernante no tuvo la sensibilidad. En mi caso yo no hago uso de recursos públicos para mi seguridad, los vehículos en donde me muevo son de mi persona”, finalizó.