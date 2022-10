Busca Sedena que gobierno municipal le done camioneta blindada

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaría buscando adquirir la camioneta blindada que fue utilizada por la ex alcaldesa Beatriz Hernández Cruz durante el periodo 2018-2021, sin embargo, la solicitud solamente se hizo de palabra, por lo que de concretarse de manera oficial la propuesta tendría que ser analizada por el ayuntamiento, informó el presidente municipal, César Prieto Gallardo.

Local Se continúa decidiendo el futuro de la camioneta blindada

La camioneta de la marca Suburban, blindada, utilizada por la ex mandataria municipal para su traslado, tuvo un costo de cinco millones 531 mil pesos y fue adquirida de la empresa Soluciones Móviles localizada en estado de Hidalgo, la cual fue pagada casi al doble de su costo original, que era de dos millones 950 mil pesos, recursos que fue sufragado de las arcas municipales y cuya promesa de campaña de César Prieto Gallardo fue deshacerse de ella una vez que llegara a la presidencia municipal, al manifestar que no la utilizaría y se trasladaría en su vehículo particular.

El mandatario municipal señaló que la solicitud de donación realizada por la Sedena fue una propuesta hecha a manera de retribución, por los trabajos de seguridad que el Ejército Mexicano está efectuando en las calles de Salamanca, sin embargo hasta el momento no se ha realizado una petición de manera oficial.

“Existe por ahí una solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional de que pudiéramos donar esta camioneta, es un tema que nos están pidiendo derivado del apoyo que nos están dando como municipio, entonces tendríamos que analizarlo (…), esta propuesta nació nada más verbal, estaremos esperando a que se formalice, sería cuestión de recibir el documento ya oficial para que el ayuntamiento analice si es factible o no, y si no tendríamos que esperar propuestas de alguna compra, porque al final de cuentas se esté echando a perder esa camioneta y no es ni pa’ Dios ni para el diablo”, explicó.

Destacó que durante la administración pasada se pagaban mensualmente cerca de 600 ó 700 mil pesos por un convenio con la Guardia Nacional, una actividad que a la larga ocasionó un gasto de varios millones de pesos para la administración pública, por una tarea el día de hoy se realiza de manera gratuita, ya que forma parte de las acciones de dicha corporación y el Ejército Mexicano.

Sin embargo, se mantuvo firme en su postura de no utilizar dicha camioneta a pesar de la devaluación que tuvo, pues pese a ello se han generado algunas propuestas de compra que no se han logrado concretar, debido a que ofrecen un precio por debajo de su costo actual, que se encuentra por encima de un millón de pesos, de acuerdo al último estudio.



Características de la camioneta

La camioneta utilizada durante el trienio pasado tiene un blindaje de protección de cinco niveles, que van desde prevención de antiasaltos, contra robo y asalto, contra secuestro, contra crimen organizado y contra atentados. El blindaje protege de un disparo de un arma corta hasta armas largas.