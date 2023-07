Enfrentan empresas escasez de mano de obra

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Después de la pandemia ocasionada por la Covid-19, de a poco se ha recuperado la economía y los empleos en el país, sin embargo, se ha observado una insuficiencia de más de 10 millones de personas no aprovechadas en el mercado laboral, esto de acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

El análisis menciona que durante el primer cuatrimestre de 2023 y de acuerdo con los resultados de la encuesta #DataCoparmex, realizada a las empresas afiliadas, el 75% considera que sus principales problemas son la dificultad para cubrir vacantes, las negociaciones salariales, la escasez de trabajadores calificados, la rotación de personal y la falta de recursos para ampliar el personal.

La información también especifica que el problema de escasez laboral enfrentado por algunas empresas en el país no necesariamente refleja una insuficiencia de personas en edad de trabajar, sino que se debe a otras condiciones que inhiben la entrada de la población al mercado laboral.

INSUFICIENCIA DE MÁS DE 10 MILLONES

Puntualiza que en el país existen más de 10 millones de personas que a pesar de estar en edad de trabajar y tener potencial para hacerlo no se encuentran ocupadas y no aportan su talento a la economía. Este grupo incluye a dos millones de personas desocupadas, 2.6 millones de personas que no participan en la economía por encontrarse en un contexto que se los impide y 5.8 millones de personas disponibles para trabajar pero que no participan en la economía por falta de incentivos.

También indica que los adultos jóvenes y las mujeres son grupos poblacionales con potencial para integrarse en mayor medida a la economía. Además, la mayoría de las personas que no participan en el mercado laboral, pero tienen disponibilidad para hacerlo, son mujeres se dedican a los quehaceres domésticos, quienes consideran que sus posibilidades de encontrar un empleo son bajas.

CONCLUSIONES DE IMCO Y COPARMEX

Entre los principales resultados se indica que la población joven representa un potencial para incorporarse al mercado laboral, ya que prevalecen dentro de la población que actualmente no se aprovecha en la economía.

En el caso de la población desocupada, menciona, las personas que renunciaron a su empleo anterior lo hicieron porque deseaban recibir una remuneración mayor y mejorar sus condiciones de trabajo. También indica, la mayor parte de la población que no participa en el mercado laboral son mujeres que en su tiempo libre se dedican a realizar quehaceres domésticos.

De igual forma, refiere que más del 80% de las personas con interés en trabajar, pero que están en un contexto que les impide participar en la economía, son mujeres con hijos, mientras que el 30% de la población no económicamente activa disponible tiene como mínimo estudios de preparatoria terminados, por lo que, el nivel educativo de esta población puede ser un factor para explicar la percepción de bajas posibilidades de encontrar empleo.

La información también destaca la importancia de contar con indicadores sobre el nivel de salarios, el rezago educativo, la flexibilidad o el acceso a apoyos para el cuidado infantil para entender la situación actual del mercado laboral y puntualiza la necesidad de recopilar más información sobre las decisiones de las personas con disponibilidad e interés en trabajar pero que no participan activamente en la economía.

Asimismo, recalca la importancia de ofrecer empleos que cubran las necesidades de las y los trabajadores para formar una economía más competitiva, con la capacidad de atraer y retener talento que garantice que los puestos necesarios para el funcionamiento adecuado del sector productivo sean cubiertos.

Para concluir, asegura que al alcanzar esta meta el mercado laboral podrá aprovechar en su totalidad los esfuerzos y habilidades de la población, de tal manera que, se incremente el potencial y se detone un mayor desarrollo económico, lo cual traerá consigo mayores beneficios para la economía y, de manera especial, para la población y la calidad de vida en el país.