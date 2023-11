Se mantiene estable Guanajuato en la producción automotriz

Tras declarar que en Guanajuato no se registraron afectaciones derivadas de la huelga del sector automotriz en Estados Unidos; el Ramón Alfaro Gómez titular de la Secretaría de Desarrollo Social Sustentable (SDES), indicó que en la entidad se espera superar la producción de vehículos que se registró en 2022 de 725 mil unidades, para permanecer como el productor número uno a nivel nacional

En este sentido, el funcionario explicó que el vehículo para fortalecer el desarrollo económico de Guanajuato son los organismos empresariales, programas de proyectos productivos y por supuesto proyectos de inversión; “estamos apoyando la atracción de inversiones, la generación y la ampliación que tiene Mazda, sobre todo con personal, con becas de capacitación, apoyo a sus proveedores; son los programas que manejamos en Desarrollo Económico para apoyo al sector empresarial de Salamanca”.

En este contexto, Alfaro Gómez indicó que el panorama de cierre de año para el sector es positivo, luego de que las huelgas que se registraron en el extranjero, no repercutieron en la manufactura guanajuatense.

“En este momento no tenemos registrado algún paro afortunadamente, hay un buen indicador de solución de la huelga y esto esperemos que sean buenas noticias para que atrás vengan General Motors y Stellantis, y ya estar tranquilos en que no va haber mayor afectación, afortunadamente para Guanajuato no ha habido afectación en lo que está sucediendo en Estados Unidos y esperamos que ya en próximas semanas tengamos esa etapa superada y que sigan operando con normalidad, esperemos nosotros superar la producción de vehículos el año pasado fueron 725 mil, vamos en tiempo para que podamos superar ese número y seguir siendo en Guanajuato el productor número uno de vehículos, hasta el momento no hay identificado, ni nos han anunciado paros de las armadoras, son buenas noticias y estamos produciendo de manera normal”, asentó.

Mazda Salamanca comenzó a ser construida en 2011 y tuvo una inversión de 785 millones de pesos y actualmente da empleos a cinco mil 300 trabajadores, principalmente de los municipios de salamanca, León, Irapuato, Valle de Santiago y Celaya.

En 2024 se cumple el décimo aniversario de producción masiva, junto con sus empresas satélite que se han instalado en este clúster automotriz del bajío.