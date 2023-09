Garantiza SITIMM salarios al 70%, pese a paros técnicos

Irapuato, Gto.- Alejandro Rangel Segovia, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz (SITIMM), dijo que la falta de microcomponentes a nivel mundial y ahora las huelgas de las armadoras en Estados Unidos seguirán ocasionando paros técnicos en empresas del estado, por lo cual ya se analizan soluciones para garantizar los derechos laborales de los empleados.

Te Recomendamos: Prevé SITIMM más paros técnicos en Guanajuato por huelgas en EUA

En entrevista, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Metal Mecánica Automotriz explicó que aún que no se tiene el mismo panorama que hace dos años o más, en el que los paros técnicos eran de manera continua por esta escasez de microcomponentes, sin embargo, esta realidad continuará, pues no se ha logrado regularizar esta situación por lo que se han tenido que analizar resoluciones para que los trabajadores y las empresas no resulten afectadas.





Alejandro Rangel Segovia aseguró que el sindicato ha trabajado para garantizar el salario superior al 70% para los trabajadores de esta industria.





Con base en esto, Alejandro Rangel Segovia aseguró que el sindicato ha trabajado para garantizar el salario superior al 70% para los trabajadores de esta industria, así como el respeto total a sus vacaciones, esto, para evitar perjudicar a los obreros y que este tome cómo opción renunciar.

“No va a haber de otra, vamos a tener que hacer paros técnicos, pero la posición de SITIMM, desde la pandemia, que fue la época con más paros técnicos, planteamos de que no menos del 70% del salario diario, si no tienen que ir a trabajar y no afectar las vacaciones y en eso nos mantendremos”, aseguró Rangel Segovia.









Explicó que se les recomendó a las empresas a comenzar a proyectar sus paros técnicos y aprovecharlos en otras cosas, como capacitaciones o reestructuración de áreas y que esto se convierta en una situación útil.

“Lo que también estamos viendo es que las empresas tengan un panorama de los paros y que de ahí se vayan organizando y que cuando se tenga que parar pues se utilice para hacer otras cosas como capacitación en áreas que nunca está de más o también en la reestructuración de zonas, de cada una de las áreas de la empresa para que tengan un mejor rendimiento”, detalló.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Alejandro Rangel Segovia dijo que se espera que pronto se le pueda dar resolución a los problemas que aquejan a las empresas de automotrices a nivel mundial, para que la producción, las empresas, las trabajadoras y trabajadores no se vean afectados.