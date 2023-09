Establecen fuerzas federales puntos fijos de seguridad en comunidades

Como parte reactiva a los hechos antisociales que se registraron en las inmediaciones de las comunidades de Loma de San Antonio y La Capilla, personal del Ejército, Guardia Nacional y Policía, montaron centros de control permanentes en diferentes puntos de los caminos vecinales para inhibir hechos delictivos y atender de manera inmediata cualquier incidencia, así lo informó Guillermo García Flores, secretario del Ayuntamiento y encargado de despacho de la Dirección de Seguridad Pública.

Te recomendamos: Llegan 700 elementos del Ejército Mexicano al estado de Guanajuato

Respecto a los acontecimientos que se registraron en la zona poniente del municipio, el funcionario refirió que “estos son de mensajes que provienen de las redes sociales y de la misma información que luego va circulando la ciudadanía, aquí decirlo que como se mencionó y lo mencionó también el presidente municipal, existe una coordinación de forma diaria con elementos federales que son Guardia Nacional, Sedena y las Fuerzas del Estado, y ante estas situaciones lo que se hizo en esta situación fue precisamente establecer puntos fijos que se encuentran en estas comunidades, en esta zona y a su vez se empezaron a realizar recorridos también por parte de Policía Municipal”.

En este sentido, explicó que no sólo se han implementado los recorridos, sino que además se realiza una proximidad social con los vecinos en busca de hablar con las instituciones educativas, para que si existe una situación de riesgo saber la forma de cómo actuar en una forma coordinada.

Local Prevención y fortalecimiento de las instituciones para mejorar seguridad

“Al final estos hechos, en su momento no había servicio de transporte público, ahí se le pidió la intervención al director general, ya él también asistió con los concesionarios y los choferes de estas rutas, ya se restableció, se encuentran los puntos fijos en esta ciudad y se encuentran los rondines, al igual que también esto sin descuidar el resto de la ciudad, pero si se tiene una atención en estos temas”, agregó.

En torno a la difusión de supuestas amenazas a través de redes sociales, el secretario del Ayuntamiento puntualizó que hasta el momento ninguna de ellas ha sido confirmada, al igual que hasta el momento no existe algún riesgo para la población.

“No nos refieren que haya sido una situación verídica, porque al final no ha sucedido ninguna conducta antisocial en este momento, sin embargo, en un ámbito de prevenir precisamente que pudiera suscitarse este hecho o cualquier hecho lamentable, lo que se hizo es este acercamiento y siempre se ha mantenido con las autoridades educativas y también ya estamos en contacto directo, aquí la ventaja es que tenemos los puntos fijos entonces si hubiera una situación de riesgo inminente tenemos una forma de reacción inmediata”, puntualizó.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Respecto a otras zonas que se hayan detectado como prioritarias o focos rojos, García Flores dio a conocer que puntualmente se atiende la incidencia delictiva en toda la ciudad de acuerdo a como se registra sin que sean propiamente los esfuerzos de seguridad enfocados a una sola zona.

“Obviamente hay incidencia tanto delictiva como administrativa, no es que se considere un foco rojo, sino que simplemente se van atendiendo conforme van sucediendo las cosas, aquí si decirlo, muchas de las llamadas que se reciben en el 911 y ese es el trabajo coordinado del que nosotros hablamos, inclusive al interior de la presidencia tenemos por ejemplo muy recurrente a lo mejor en una zona lo que es el escándalo en vía pública o la ingesta de bebidas alcohólicas también en la misma y estas situaciones a veces se deben a que no hay alumbrado público, entonces se manda alumbrado público (…) y estamos disminuyendo esos puntos de riesgo, nosotros no dejamos nada como si no sucediera”, concluyó.