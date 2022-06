Junio podría cerrar con el mes con menor incidencia delictiva

El presidente municipal César Prieto refirió que los resultados en materia de seguridad en Salamanca han sido positivos, al declarar que junio se ha mantenido por debajo de la media respecto a la incidencia delictiva, que al menos en lo que va de este año; aunado a ello y de manera extraoficial se dio a conocer la próxima incorporación de un ex capitán del Ejército a la dirección de Policía a efecto de reforzar la coordinación y operatividad con instancias federales y estatales.

En este sentido, el mandatario salmantino refirió ver positivos los resultados hasta el momento, sin embargo, reconoció que falta mucho por hacer y existen muchas áreas de oportunidad que se han atendido de manera gradual y destacó la coordinación con el estado y la federación.

“Este mes mes se redujeron las incidencias, después del ataque pensamos que iba a estar un poco más complicado que iba haber un repunte, afortunadamente no se dio, en el tema de homicidios 15, robo a vehículo con violencia 14, (en el mes anterior 16) robo de vehículo sin violencia siete; robo a comercio dos (enero 17, febrero 29), robo a casa habitación con violencia cero y sin tres, el máximo en este delito han sido siete”, detalló el edil.

De igual manera, César Prieto agregó que en total los número que a él le han dado, se lleva un acumulado de 48 incidencias totales en lo que va de junio, una cifra baja a comparación de febrero que tuvo 72, mientras que es de 59 el mes más bajo.

Aunado a ello, el alcalde señaló que continuará reforzando la operatividad con el estado y la federación, además de seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos de seguridad cuya fecha límite para ello es poco más de dos semanas.

“Estamos atendiendo los compromisos que tenemos en materia de seguridad vamos en un 84%, nos falta cumplir con algunos temas, entre ellos está el programa que ya se valide por parte del Ayuntamiento y presentar porque tenemos hasta el 14 de julio para poder acceder a los recursos”, agregó.

En temas de extorsión, el presidente municipal indicó no se cuenta con una cifra real ante la falta de denuncias, sin embargo, confía en que la población denuncie este ilícito al igual que los recurrentes secuestros virtuales. “En extorsión es una cifra negra donde no son los números reales, pero la tendencia a la alta aquí, pero es por los reportes que se realizan, esto tiene dos lecturas, ya la gente esta confiando más en la autoridad para poder denunciar, eso obviamente implica un incremento lo cual agradecemos y enviamos un mensaje a la ciudadanía de que no se crean, la mayoría que son telefónicas se realizan desde algún centro penitenciario y son falsa alarma al igual son secuestros virtuales desafortunadamente hasta el más trucho a veces cae”, concluyó.

Nuevo director

En torno a la llegada de un nuevo mando para la policía municipal, poca información se tiene al respecto, únicamente que se incorporará e los próximos días para reforzar este cuerpo que encabeza el director general Alejandro Flores.