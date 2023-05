Destapará César Prieto a participes de "Estafa Maestra"

Desde hace 13 años, las arcas municipales continúan alimentando un "barril sin fondo", a consecuencia de la que fue calificada como la "Estafa Maestra", por parte del alcalde César Prieto en torno al caso de Dinámica del Hábitat; luego del pago de seis millones de pesos del erario público, al no cumplir la parte con la prestación de servicios básicos al predio que fue donado hace más de una década y en cuyo convenio se estableció el pago de esta afectación en favor de los particulares de más de 200 mil pesos mensuales por parte del municipio hasta no regularizar el suministro de agua potable, drenaje y electrificación.

"Ahorita no se han pagado, pero es un tema con responsables municipales que en su momento tomaron decisiones equivocadas, decisiones que no quisiera pensar que fue con intereses económicos que al final beneficiaron a un grupo, el proceso que se dio de Dinámica del Hábitat es incomprensible, yo no entiendo cómo teniendo un predio después se lo cambian y luego lo mueven y se obliga al municipio a llevarle los servicios, era un negocio privado con recursos públicos que al final sigue siendo pagamos alrededor de seis millones de pesos, porque el juzgado nos obligó y aún así no podemos recuperar el terreno que está aquí en avenida Salamanca por dónde está el Cetac", externó el edil.

Ante la complejidad jurídica e irregulares en las que se ha incurrido desde el inicio de este proceso César Prieto consideró que, "eso sí fue una "Estafa Maestra", porque que pasa el tiempo y no hay manera de resolverlo, salvo o que cumplamos llevándoles los servicios pero es una cosa injusta, porque hay colonias y comunidades esperando años y no, y llevarle a un particular que de buenas a primeras llega que todavía se beneficio con recurso municipal y esos son ladrones".

El caso Dinámica del Hábitat, es un conflicto legal que surgió en la administración 2009-2012, por la venta de un predio para el desarrollo de vivienda, que se trató de intercambiar por los terrenos otorgados a una empresa privada e incluso por algunas áreas verdes en la colonia El Olimpo, predio que se recuperó por parte de los colonos y en el que años después se construyó una escuela secundaria.

En sesión de Ayuntamiento durante la gestión señalada, se aprobó entregar a cambio de los anteriores, un predio de cuatro hectáreas a un costado de la Avenida Salamanca a un costado del puente a la comunidad San Juan de Razos.

"Los que participaron en ese entonces son ladrones, vulgares ladrones que le hicieron un daño a Salamanca (esto), es un barril sin fondo, mientras no se resuelva lo principal, que es llevarles los servicios y cumplir con el convenio que tontamente o dolosamente en su momento gobernantes hicieron, no hay otra posibilidad (...) hemos heredado un chorro de problemas y de situaciones complicadas dónde los gobernantes se beneficiaron de los predios, donado a compañeros de "asociaciones civiles", que nunca construyeron y ya perdieron el terreno, han donado y al final de cuentas hemos perdido reserva territorial que hoy nos permitiría construir estos corazones comunitarios", asentó.

Por ello el mandatario salmantino afirmó que, en su momento hará de dominio público todas las irregularidades y partícipes en este proceso en que el Ayuntamiento de ese entonces vendió este terreno sin necesidad y que además en una de las clausulas del contrato de compra-venta se estipuló que el municipio proporcionaría los servicios de agua, drenaje y electrificación de los que carecía y sigue padeciendo.