Se ventilará corrupción en caso de Dinámica del Hábitat

Como parte de la revisión a la reserva territorial del municipio y los posibles procesos de reversión de donación de predios efectuadas en administraciones pasadas, el alcalde César Prieto externó que dará a conocer los nombres de los ex funcionarios implicados en el presunto robo del predio de cuatro hectáreas vendido a la Empresa Dinámica del Hábitat en la gestión 2009-2012.

Durante el acto protocolario de una de las jornadas de salud promovidas por el DIF Municipal, el mandatario salmantino arremetió en contra de los ex funcionarios de la administración 2009-2012, a quienes acusó de orquestar una estafa al aprovechar su posición dentro del ayuntamiento en turno, a quienes se comprometió a exhibir frente a la población salmantina.

"Todavía se dicen abogados muy respetables, son puro cabrón, y se los digo así, porque no se vale que se metan con el dinero y el recurso de la gente, y que todavía de que se robaron el predio se pagó seis millones de pesos y no recuperamos el predio", sentenció el edil.

En torno a este caso, el presidente municipal detalló que el ayuntamiento de ese entonces vendió este terreno sin necesidad y que además en una de las clausulas del contrato de compra-venta se estipuló que el municipio proporcionaría los servicios de agua, drenaje y electrificación de los que carecía y sigue padeciendo el predio ubicado a un costado de la avenida Salamanca, en inmediaciones de la comunidad San Juan de Razos.

"A parte el 'cuate' que nos lo compró a un bajo precio, dijo 'ah sí, pero quiero que me pongas los servicios', drenaje, electrificación, el negocio completo y si no cobrarían 200 mil pesos mensuales como multa, que estamos pagando por una multa y en su momento voy a decir nombres, así como el presidente (López Obrador), ha echado a los corruptos que se sirvieron con la cuchara grande de la administración, de los recursos de los pobres, de la gente, yo me comprometo a dar los nombres", aseveró.

El antecedente

El caso Dinámica del Hábitat es un conflicto legal que surgió en la administración del ex alcalde Antonio Ramírez Vallejo, por la venta de un predio para el desarrollo de vivienda, que se trató de intercambiar por los terrenos otorgado a una empresa privada e incluso por algunas áreas verdes en la colonia El Olimpo, predio que se recuperó por parte de los colonos y en el que se construyó una escuela secundaria.

Ante esta situación, en sesión de ayuntamiento aprobó entregar a cambio de los anteriores, un predio de cuatro hectáreas a un costado de la avenida Salamanca, a un costado del puente a la comunidad San Juan de Razos.