Alcalde inconforme con trabajo de Fiscalización y  Control

El alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, reconoció que no está satisfecho con el trabajo que ha efectuado la dirección de Fiscalización y Control en lo que va de la actual administración y admitió que la falta de coordinación entre las dependencias que confluyen en las inmediaciones del mercado y los comerciantes ha dificultado contar con solución para este centro de abastos.

“La verdad no estoy contento con el trabajo de la dirección de Fiscalización, creo que falta que hagamos un esfuerzo más (…). Desafortunadamente en algunas dependencias, no veo el compromiso o de plano ya están muy cómodas haciendo la labor ahí (en sus oficinas), yo se lo he dicho muy constantemente a los compañeros tenemos que salir, que los directores salgan y visiten el lugar que conozcan cuál es la necesidad “explicó.

Derivado de la falta de coordinación en el tema del mercado Tomasa Esteves, el presidente municipal, dijo que durante esta semana sostendrá en conjunto con la dirección de Seguridad Pública una reunión con el encargado de la Comisión de Seguridad, Protección Civil y Movilidad y las dependencias que confluyen en el mercado para encontrar una solución a la problemática de movilidad, tránsito y ordenamiento en las inmediaciones de este espacio.

“Falta coordinación eso hay que decirlo al final de cuentas cada una de las dependencias está haciendo su trabajo, sin embargo, tenemos que verlo como un problema integra, donde tenemos que trabajar en equipo porque si no sumamos esfuerzos vamos a ser complicado resolver el problema en el mercado, quedamos en reunirnos con fiscalización con protección civil con movilidad con las áreas que confluyen el mercado, para poder encontrar una solución porque de verdad es muy complicado el tema en este lugar, desgraciadamente también ellos (comerciantes) no nos informan a nosotros cuando hay extorsiones a los propios comerciantes y otras situaciones complicadas como la venta de drogas y no podemos hacer una investigación por esa situación”, manifestó.

Además, admitió que la construcción de un nuevo mercado es un tema que permanece lejano, pues, primero deben de resolverse los problemas de movilidad, las concesiones que tienen algunos comerciantes y definir correctamente su padrón.