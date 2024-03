Desde los 12 años Jaime Rodrígez se ha dedicado a vender helados

Desde temprana edad, el salmantino Jaime Rodríguez, al quedar huérfano, se ha dedicado a vender helados, durante esta temporada de calor señaló que es cuando las ventas se aumentan hasta en un 30% para reducir las altas temperaturas.

“Desde los 12 años vendía paletas en Loma de San Antonio, lugar donde nací junto con mis seis hermanos; nuestro padre murió muy joven a los 35 años y todos nos dedicamos a vender a paletas; yo le trabajaba a un señor que actualmente vive y él me llevaba a Irapuato al cine. Actualmente él me apoya en pasarme la miel para poder vender mis paletas desde hace cuatro meses y yo me encargo de vender mis raspados”; comentó Jaime Rodríguez.

La vida de Jaime y de sus cuatro hermanos y dos hermanas se vio con muchas dificultades debido al pronto fallecimiento de su padre, por lo que los obligó a abandonar sus estudios y con ello poder solventar los gastos que se tuvieran en el hogar. Con el paso de los años se ha dedicado a la venta de estas bebidas de temporada, elegidas por la ciudadanía para poder contrarrestar las altas temperaturas.

“La miel para los raspados las preparo desde una noche antes o desde el mismo día en la mañana para poder traerla recién hecha, tengo más de 45 años vendiendo aquí en la colonia Guanajuato; hace mucho inicié vendiendo en la escuela Secundaria ETI y luego me vine aquí donde estoy”, explicó.

Jaime Rodríguez, con su domicilio en la comunidad de Loma de San Antonio se ha dedicado actualmente al cuidado de su esposa, quien padece de diabetes y hace algunas semanas presentó una fractura, por lo que los recursos que genera, han sido para solventar los gastos médicos de su pareja.

“La necesidad de trabajar y llevar un sustento a mi casa fue lo que me orilló a dedicarme a la venta de estos raspados; en estas fechas de calor las ventas suelen incrementarse a más de 30 por día. Con lo que obtengo nos alcanza apenas para poder solventar los gastos de nuestro hogar”, concluyó.