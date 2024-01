Denuncia Yulma Rocha ante el IEEG presunta violencia política

Guanajuato, Gto. (OEM).- La precandidata por Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, acudió al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para interponer una denuncia por presunta violencia política en razón de género a su persona.

Esto en relación al caso de un supuesto influencer, quien presuntamente agredió públicamente a la precandidata a través de sus redes sociales.

La denuncia se interpuso ante el IEEG.

“Vengo a denunciar actos que pueden ser constitutivos de violencia política en razón de género contra mi persona; como se conoce, la semana persona el que se autodenomina influencer y que tiene contratos con gobierno del estado utilizó un adjetivo para referirse a mi como torpe, falto de inteligencia o tonto y esto no puede pasar desapercibido”.

Agregó que el hecho debe investigarse con perspectiva de género, por lo que solicitó a la autoridad electoral actuar de esta manera, para poder crear un precedente de protección a las mujeres que participan en la vida política del estado.

Acudirá también a la Fiscalía para poner denuncia penal.

“No es un hecho aislado, ni un perfil más que aparece en redes sociales y que insultan, tiene nombre y apellido, no es un tercero que quiere manchar el proceso electoral, tiene antecedentes de violencia contra la presidenta municipal de León, ahora conmigo en el contexto electoral, no es coincidencia”.

Yulma Rocha dijo que la denuncia también va dirigida contra quien resulte responsable, por lo que se deberá investigar quién está detrás de las publicaciones que hace este influencer.

Además, la precandidata mencionó que el objetivo de la denuncia es visibilizar el caso y no callar.

Finalmente, Rocha Aguilar dijo que también estará interponiendo una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado, además de esperar que las instituciones electorales actúen en el tema y no lo aletarguen como se ha dado a conocer en otros hechos.

“La disculpa que dio es poco creíble, porque si te vas al historial de publicaciones, no es una redacción que utilice, seguramente lo regañaron sus jefes y que la haya emitido no me limita el derecho a presentarla”, concluyó.