Después de 27 años militancia, Yulma Rocha anuncia su renuncia al PRI

IRAPUATO, Gto. La diputada local, Yulma Rocha Aguilar, anunció su renuncia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que perteneció por alrededor de 27 años; dijo que su salida obedece a que ha sido víctima de “exclusión insultante, de vulgares castigos y hasta de violencia política en razón de género, sólo por pensar diferente”.

Hice lo correcto, así que no soy yo quien tiene que agachar la cabeza

A través de un video publicado en sus redes sociales la tarde del domingo, Yulma Rocha Aguilar dijo que en los últimos años ella junto con otros compañeros del partido intentó generar un partido de proyecto incluyente, que tuviera una agenda social, que tomara en cuenta a la militancia, pero no fue posible lograrlo y acusó a la dirigencia nacional de minimizar el trabajo partidista realizado en los municipios y los estados.

“Desde la dirigencia nacional se nos vio como súbditos y no como personas pensantes, querían sumisión y no capacidad y entonces comenzó una cadena de errores que incluyeron violaciones a la ley para hacer a un lado a la militancia guanajuatense, extinguiendo la vida partidista, pues hoy tenemos comités abandonados, hay una dirigencia que no sabe ni en dónde quedan los municipios, que no conoce a los militantes, sin rumbo, ni proyecto, sin interés para ser puente con la ciudadanía ni mucho menos opción de gobierno”, dijo la legisladora local en su mensaje.

Yulma Rocha recordó que por haber realizado una votación diferente a la que realizaron sus compañeros de bancada en el Congreso Local fue víctima de una sanción económica interpuesta por la dirigencia nacional de su partido en noviembre de 2022, pero además, por el momento que pasa actualmente el partido es por lo que tomó la decisión de renunciar al PRI.

“Aclaro: no me voy porque me hayan negado algún cargo o alguna candidatura, pues no he pedido nada y puede que sea impopular mi decisión de renunciar, pues en la vida política nos acostumbraron a la disciplina y a la lealtad a los colores de un partido, pero la libertad es un valor irrenunciable y hoy en el PRI esa libertad se ha convertido en un problema, pues las posiciones únicas, la sumisión y la mediocridad se convirtieron en la condición para ser aceptado y caer bien y esto es incompatible con mi naturaleza y mi concepción de política”.

Y prosiguió: “hoy mi libre pensamiento y mi espíritu crítico han sido motivo de exclusión insultante, de vulgares castigos y hasta de violencia política en razón de género, sólo por pensar diferente y haber votado distinto que ellos, pero no me arrepiento, hice lo correcto, así que no soy yo quien tiene que agachar la cabeza”.

Yulma Rocha Aguilar aseguró que su renuncia al PRI se trata de un momento emocional muy difícil para ella, pues militó en el partido por 27 años, en donde ingresó desde la adolescencia, fue militante y como servidora pública fue regidora priista en el Ayuntamiento de Irapuato, dos veces legisladora local, dos veces legisladora federal, así como secretaria general del partido tricolor.

“El PRI fue muy generoso conmigo, pero porque fui una buena militante y fui una servidora pública que le di resultados.

“Hoy me voy con tristeza y nostalgia y recordando con muchísimo cariño a compañeras y compañeros con quienes caminé haciendo partido. Me voy muy agradecida con el PRI que fue, pero sabiendo que para el PRI de hoy soy solamente una más que se va. Desafortunadamente no soy la única ni seré la última”.