Deja cargo titular del IMSM

Por segunda vez en la administración que encabeza el alcalde César Prieto la titularidad del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres (IMSM) quedará acéfala; luego de que Gabriela González Gómez realizó el proceso de entrega recepción para dejar el cargo, al argumentar el termino de un permiso laboral de seis meses, por lo que la funcionaria se tendrá que reincorporar a la dirección de asistencia jurídico-familiar del DIF.

“Se me vence un permiso laboral, yo ya tengo 16 años laborando en el departamento jurídico de DIF Municipal, entonces mi deseo es seguir contribuyendo desde esa trinchera para seguir ayudando a las mujeres, ya también en la dirección de jurídico como abogada sigo palpando la problemática de la violencia en contra de las mujeres y promoviendo los juicios familiares correspondientes que ayuden a solventar esas carencias o necesidades que tengan esas mujeres que se acerquen”, justificó.

Respecto a los logros alcanzados en el semestre que estuvo al frente del IMSM, González Gómez resaltó el avance que se ha tenido en cuanto a la prevención, atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, así como los propios talleres y pláticas, además de los acompañamientos propios del instituto.

“Realmente se ha avanzado mucho en la problemática de la violencia en contra de las mujeres, ya que la violencia de género está sumamente respaldada por las nuevas modificaciones y reformas a la Ley de la Violencia en contra de las Mujeres, para la atención y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, esto ya se está subsanando en lo que es la Fiscalía, el Ministerio Público está con mucha empatía ya con la problemática; respecto al instituto las platicas, talleres, sirven demasiado a estas mujeres violentadas que vienen a solicitar el apoyo”.

Por otro lado, afirmó que el dejar a esta instancia sin titular no afecta el trabajo y atención a las mujeres, ya que la instancia cuenta con el equipo necesario para ello; así mismo dijo desconocer si ya se cuente con un perfil para ocupar el cargo o por cuánto tiempo permanecerá acéfalo luego de que la ultima vez lo estuvo por cinco meses.

“El plan de trabaja sigue, eso no se puede parar independientemente que no haya una directora, pues se cuenta con el equipo necesario para seguir atendiendo la problemática de la violencia en las mujeres, me siento comprometida, me voy con nuevos retos pero creo que el equipo ha sido un gran soporte (…) no sé si ya lo estén contemplando, no tengo ningún conocimiento hasta ahorita”, concluyó.

Hace seis meses

El pasado 15 de febrero Gabriela González Gómez tomó la titularidad del Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres, tras rendir protesta ante el Ayuntamiento en el marco de la trigésima tercera sesión ordinaria, en la que fue ratificada por unanimidad para tomar el cargo al contar con 16 años de experiencia en el acompañamiento de casos de violencia de género y familiar en el DIF.