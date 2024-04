“Confiamos en la justicia”: Rebeca Alejandrina, madre de Leslie Alejandra

Rebeca Alejandrina García, madre Leslie Alejandra, la joven que fue presuntamente asesinada por su pareja el pasado 21 de marzo, dio a conocer que la investigación complementaria en torno al feminicidio de su hija se realizará en un periodo de seis meses, por lo que la justicia para su hija debe esperar.

Serán seis meses en los que el Ministerio Público recabará pruebas.

En entrevista con El Sol de Salamanca, dijo que en ese lapso recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, los mismos con los que, en su momento, el Ministerio Público sustentará la acusación en contra de Kevin N, por su presunta responsabilidad como autor material del caso del que se pie se tipifique como feminicidio.

“La Fiscalía tiene cierto tiempo, me comentaron seis meses para reunir las pruebas necesarias para comprobar lo que pasó, en este proceso se recaudarán las pruebas, testigos, desafortunadamente los testigos de la colonia no quisieron participar, entonces se nos complicó un poco para reunir las pruebas de los testigos, la Fiscalía mandó a laboratorio el ADN de la sangre que habían diferentes puntos y también en partes de cuerpo de su agresor, para comprobar que es efectivamente es el responsable”, indicó.

Todo esto se está basando de acuerdo con el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece el plazo para el cierre de la investigación complementaria, en el que el Ministerio Público deberá concluir la investigación complementaria.

En torno a ello, la madre de Leslie dijo que en la primera audiencia se presentaron algunas declaraciones de parte de la parte acusada, mismas que consideró fueron dirigidas para crear confusión en torno a los hechos.

Dicta Juez plazo de investigación complementaria.

“Él generó mucha confusión, diciendo que habían entrado dos personas y que esas dos personas eran las responsables para eximirse de su responsabilidad, por lo que se están reuniendo todas las pruebas y demás”.

Al final del plazo de investigación complementaria, el Fiscal podrá hacer tres cosas: solicitar el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formular acusación; en este aspecto, Rebeca dijo confiar en las autoridades a las que pidió realizar su trabajo de manera exhaustiva y no sólo “por encimita”.

“Confío en las autoridades, al principio yo no quería prestarme a esto de la comunicación abierta, sin embargo, esa difusión que se le dio en el caso apoyó mucho para que ellos se sintieran de cierto modo presionados, porque sí se movilizaron la Policía, la Fiscalía y los diferentes cuerpos policiacos a hacer sus investigaciones y su trabajo; sin embargo, a mí no me gustaría que todo fuera por encimita, porque hay muchos casos en la región y siento que a veces las cosas son por encimita, nada más algo cotidiano para el trabajo de ellos, creo que deben de tener mucho empeño en este caso, yo sí vi que pusieron empeño en hacer su trabajo y hasta ahorita lo están haciendo bien”.

Para Rebeca y su familia ha sido difícil afrontar esta situación, la pérdida de su hija, así como el hacerse cargo de sus dos nietos, en quienes han encontrado fuerzas para continuar adelante con este proceso.

“Ha sido muy difícil, la parte más difícil y complicada fue en su momento llegar ahí, encontré una manera muy cruel, despiadada, nadie se merece ni siquiera un golpe, menos se merece la forma tan cruel y despiadada en que esta persona optó por hacer las cosas; es un shock muy fuerte fue desesperante, fue muy frustrante es algo muy terrible que ojalá nadie pasara por esta situación ni una sola vez más”, concluyó.

En contexto

El asesinato de Leslie Alejandra ocurrió la madrugada del pasado 21 de marzo, cuando el Sistema de Emergencias alertó a la Fiscalía sobre una mujer gravemente herida al interior de un domicilio de la colonia El Rocío.

Al arribar al escenario del delito, Agentes de Investigación Criminal observaron que la víctima presentaba diversas lesiones provocadas con un objeto punzo cortante; cuando llegaron los paramédicos, la mujer ya había fallecido. La víctima fue identificada como Leslie Alejandra, de 26 años; la investigación permitió esclarecer el crimen y establecer la presunta responsabilidad de Kevin “N” en el asesinato.

El Agente Ministerio Público inició la carpeta de investigación, con diversos elementos de prueba, con los que el señalado fue llevado a audiencia de control de detención, donde el Juez la calificó como legal y antes de finalizar su intervención, lo vinculó a proceso penal por el delito de feminicidio.