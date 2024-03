Salmantinos tiñen las calles de morado exigiendo justicia por Alejandra Pérez

Familiares, amigos e integrantes del colectivo Regla Rota, realizaron una marcha exigiendo justicia para Alejandra Pérez, salmantina que fuera privada de su vida el pasado 21 de marzo en la colonia El Rocío.





"En Salamanca, como en todo el Estado de Guanajuato, las mujeres no tenemos la seguridad de que podamos regresar sanas y salvas a casa e incluso estar a salvo dentro de ellas Esto se debe a que no existe el compromiso del Estado a garantizar nuestra seguridad. Ante el asesinato de Leslie Alejandra dentro de su hogar el dia 21 de marzo del presente año y muchos otros dolorosos ocurridos en el municipio”, explicó Patricia Vega, integrante del Colectivo Regla Rota.





Dentro de las exigencias lanzamos el siguiente pliego petitorio por parte del colectivo Regla rota son hacia el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y al Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.





Además pidieron que se lleve a cabo la correcta tipificación de este feminicidio e investigación con perspectiva de género. Que el fiscal regional y a los agentes del ministerio público de la unidad especializada de investigación de homicidios cuenten con personal capacitado en perspectiva de género para la investigación de feminicidios y en la investigación de delitos de violencia cometidos contra la mujer.









Además pidieron que se lleve a cabo la correcta tipificación de este feminicidio e investigación con perspectiva de género. Que el fiscal regional y a los agentes del ministerio público de la unidad especializada de investigación de homicidios cuenten con personal capacitado en perspectiva de género para la investigación de feminicidios y en la investigación de delitos de violencia cometidos contra la mujer.









La familia de Leslie, se encuentra en la exigencia de que el responsable no salga libre, esto debido a la falta de pruebas contundentes que se tienen en la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.









“El muchacho intentó borrar evidencia echándole agua a mi hermana y simplemente volteando la boca abajo, cuando nosotros llegamos tenía la cara destruída a golpes. Pedimos que no lo dejen salir, porque nos dijeron que a falta de pruebas contundentes el caso puede pasar como un simple accidente; el único error que mi hermana cometió era querer tener una familia estable y un padre para sus hijos, a él ni a nadie le importó lo que estaba sucediendo, ella pidió auxilio y una vez más les hago el llamado a todos, una pedida de auxilio se atiende en el momento, no es que pierdas tu tiempo, con ello puedes salvar una vida; ella no tuvo la suerte de ser salvada en esta ocasión”, externaron familiares de Leslie Pérez.

Finalmente, los participantes en esta marcha, se unieron en una sola voz, diciendo “no fue su culpa, no fue un accidente”, solicitando que este caso sea tipificado como un feminicidio.