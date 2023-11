Con recurso municipal se realiza paso elevado en Héroes de Cananea

Ante la falta de recursos del Estado, el presidente municipal César Prieto afirmó que en Salamanca, "no se necesitan vejigas para nadar", para luego dar formal inicio al desarrollo del paso superior vehicular en la calle Héroes de Cananea, ya que en la obra se invierte un recurso municipal de 100 millones y se espera que el resto pueda ser concurrido a través de Ferromex para completar sus más de 149 que costará; en este contexto recordó que las últimas obras de gran impacto se desarrollaron en gobiernos locales panistas en los que se construyeron los pasos a desnivel de Pasajero y Cazadora.

Te recomendamos: Comisión de Obra Pública pide conocer proyecto de puente Héroes de Cananea

“Esta obra es 100% municipal, no hay un peso de otro lado, desafortunadamente y esto demuestra como salmantinos no necesitamos vejigas para nadar. Esta obra que es un beneficio para todos causará una molestia temporal y en el caso de las ventas veremos cómo actuamos para que no se vean perjudicados los comerciantes de esta zona; Ferromex tiene el compromiso de seguir detonando y apoyando los proyectos para Salamanca, queremos que sea un paso seguro y mejorar la imagen de Salamanca y con ello queremos beneficiar con nueva pavimentación, luminarias y con este puente que será un orgullo para nosotros”, aseveró.

El edil señaló que a su llegada a la administración municipal, se encontraba con un rezago importante, por lo que dentro de su administración se encuentran trabajando en este momento para mejorar la infraestructura del municipio.

Local Un hecho puente Héroes de Cananea: alcalde

“Después de 10 años que fue la última inauguración de un paso desnivel, el cual creo que fue en Pasajero, o cazadora que fue inaugurado en el año 2010 por el entonces presidente Antonio Ramírez Vallejo, pero iniciaron también por su antecesor Nacho Luna. Debemos señalar quienes en su momento tuvieron su acierto, pero después de esa fecha no hubo una obra trascendental y solo nos quedamos mirando que las obras iban a otros municipios y en esta ocasión a nivel estado nos volvió a pasar. En Salamanca no hubo recurso público para los proyectos importantes de Salamanca y todos fueron a parar a otros municipios a pesar de que los salmantinos vamos a pagar esta deuda de 15 mil millones de pesos, y hasta este momento le ha tocado 50 millones de pesos, siendo que somos el cuarto municipio en importancia”, señaló.

Prieto Gallardo, señaló que por la deuda solicitada a nivel estatal, Salamanca pudo haber presentado cuatro obras más de 150 millones de pesos, añadiendo que esta falta de recurso y de apoyo duele para el municipio salmantino.

En el acto protocolario, Roberto Muñoz Robles, Director de Obra Pública Municipal, señaló que la principal razón de la construcción de este puente es justamente para evitar que se continúen registrando accidentes vehiculares.

“El puente consta de 530 de largo, con un ancho de 12 metros en la parte superior para tener dos carriles de un lado y del otro sentido. Se cambiarán todas las instalaciones hidráulicas, sanitarias y el alumbrado público será subterráneo, en total serán intervenidos 840 metros lineales. El periodo de ejecución de la obra es del 23 de octubre del 2023 al 21 de junio del 2024”, señaló el titular de Obra Pública Municipal.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Por último dijo que todavía falta mucho por hacer en Salamanca, siendo el tema de los Corazones Comunitarios, reforzar el tema de Transformando mi Salamanca en donde se apoyará el tema de las personas que se encuentran en desempleo.