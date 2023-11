Obra de Héroes de Cananea detonara en Salamanca

A días de que inicie de manera oficial la obra de la avenida Héroes de Cananea, habitantes de colonias aledañas, manifiestan que este tipo de obras van a detonar el municipio de Salamanca, Ramiro Segundo Vázquez mencionó que como ciudadanos sus dudas fueron despejadas por las autoridades municipales.

"Con este tipo de obras Salamanca va a crecer mucho, pero con esto crecerá un 100 por cierto y seta una obra de mucho beneficio para esta zona del municipio", comentó el ciudadano Ramiro Segundo Vázquez.

El habitante de la colonia Obrera, señaló que, si bien cuando se dio a conocer esta obra a realizarse en el municipio de Salamanca, se oponían a que se llevara a cabo puesto que se tenían algunas inquietudes sobre el cómo se realizaría la obras.

"Ya nos despejaron las dudas, casi el 90% porque a algunos no les ha importado y es comprensible, nosotros si queremos que se haga, no dudamos de que haya gente que diga que está mal y van a buscarle lo negativo; yo antes no sabía, me explicaron y mostraron el plano y estoy a favor de esta obra", externó.

En este mismo sentido puntualizó que, “las afectaciones que tendremos en realidad, no son muchas al contrario mucho beneficio, vinieron hacer un estudio completo, con gente profesional para que tengamos la certeza de que quedará bien".

Por parte de las autoridades municipales se informó que dicha obra se lleva en conjunto a través de la Dirección de Obra Pública y en coordinación con FERROMEX, inaugura formalmente el arranque de obra de construcción del puente vehicular en Héroes de Cananea.

La obra comenzó el pasado 23 de octubre y se prevé que concluya el 21 de junio de 2024. A partir del 15 de noviembre se mantendrá cerrada la circulación total de la vialidad, abriendo vías alternas para que el flujo vehicular, quienes podrán entre las calles Guerrero y Faja de Oro, los vehículos que ingresen al municipio, provenientes de la Carretera Celaya – Salamanca, serán desviados a la calle Sol, hasta transitar a Carranza, dando salida a Faja de Oro.

De igual forma, podrán ingresar a la Avenida Héroes de Cananea, tomando desviación por la calle Guerrero, mientras que los vehículos que transiten sobre la calle Faja de Oro, que se dirijan a la calle Miguel Hidalgo, serán desviados hasta llegar a Ignacio Zaragoza, dando salida a su destino.