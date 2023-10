Vecinos de la avenida Héroes de Cananea piden acercamiento social

Ante la falta de información y a 10 días de que inicie la construcción del paso elevado vehicular de la calle Héroes de Cananea, habitantes y comerciantes de esta zona, exigen a las autoridades municipales acercamiento para socializar el proyecto con la finalidad de que se les informé si habrá afectaciones, ya que no están en contra de esta obra, pues esta ayudará a mejorar la fluidez vehicular de esta arteria que comunica a la Refinería de Petróleos Mexicanos y la Termoeléctrica de CFE.

“Queremos información total de principio a fin porque no conocemos nada del proyecto, para que el proyecto está por iniciar el 23 de este mes y solamente han venido a sacar mediciones y eso es lo único que sabemos que están haciendo y es lo único que sabemos; si aquí ponen el puente los comercios del lugar se van a ver afectados, pero lo que realmente queremos es que nos informes y nos digan para que nos saquen de la ignorancia”, comentó Manuel Vázquez, comerciante afectado.

Tanto habitantes como comerciantes, dijeron que no se les ha tomado en cuenta para la realización del paso elevado en esta avenida para evitar que se continúen registrando accidentes en este tramo vial del municipio.

“Si hace falta, nosotros que siempre pasamos por aquí vemos la cantidad de veces que pasa el tren por aquí, en donde se queda atascado porque hay accidente o descarga en PEMEX a lo mucho una hora y esto es todos los días pero de que beneficia, beneficia y lo que nosotros queremos es información para podernos preparar, imagínese que llegan y de la nada cierran el local está mal, opino que si se nos debió de considerar y es importante esto, y la falta información no es solamente aquí, sino también a nivel nacional la cual ha sido mal manejada o a conveniencia”, dijo Manuel.

En este sentido en conjunto los comerciantes y habitantes externaron que esta obra será de gran beneficio para esta zona, pero es esencial que se pueda concretar una reunión con las autoridades involucradas en este proyecto.

“Es el modo de vivir de las personas que tienen sus negocios, y lo que nos importa son las especificaciones para considerar las afectaciones porque no solo son de las personas que por aquí viven, porque son a lo largo de los 800 metros o más y queremos saber que tanto va a afectar; por eso nos instalamos aquí para saber qué van a hacer, porque necesitamos una reunión con todas las personas que son de oficina para entablar un convenio entre ambas partes, los afectados y constructores; pedimos que entre presidencia o el encargado de la obra para con nosotros como colonos o encargados de negocios pudiéramos concretar esta junta; hemos tratado de evitar problemas pero si nos veremos afectados y beneficiados en su respectivo tiempo”, dijo Manuel Vázquez.

Por último, Verónica de la colonia Obrera dijo, “no sé si Presidencia cree que es autónoma o si piensa que las personas afectadas no tendremos algún voto ni derechos, se supone que desde que ellos planean más en forma contratar una compañía, a cada persona que salga afectada presidencia debería de tomarnos en cuenta antes de. En primera si estamos de acuerdo o no y explicarnos absolutamente todo, pero debe den de estar los involucrados y no creo que el municipio tenga para absorber todo”.