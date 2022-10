Comités de participación ciudadana siguen sin renovarse

El mes de Septiembre concluyó y la convocatoria para la Renovación de Comités de Participación Ciudadana y Delegados no ha llegado al Ayuntamiento para su aprobación, mientras tanto, se han reportado al menos 15 comunidades que han renovado directivas de manera irregular, sin embargo, la ciudadanía no realiza las denuncias formales por temor a represalias, informó, Mayra Edith Gutiérrez Vázquez, encargada de la Comisión de Desarrollo Social.

Local Urgen a renovar comités de participación ciudadana

La Renovación de Comités de Participación Ciudadana y Delegados municipales, de acuerdo a la ley, es un proceso que se debe llevar a cabo seis meses después de la toma de protesta y que a la fecha no ha comenzado, derivado de diversos factores como fue el proceso de Revocación de mandato y la reestructuración de la convocatoria, proceso que la Secretaría de Ayuntamiento y la Dirección de Bienestar señalaron estaría listo para el mes de septiembre, a pesar de ello, el plazo se cumplió y la convocatoria no ha llegado al ayuntamiento.

Al respecto, Gutiérrez Vázquez, señaló que ya ha sostenido conversaciones con el Secretario del ayuntamiento, Guillermo García Flores para aclarar este tema, quien se dedicó a desmentir esta situación, pero también señaló que todavía se encuentra en proceso la convocatoria.

“Como encargada de la Comisión de Desarrollo Social y Humano, lo que me preocupa un poquito es que han ido marcando este pauta de que en cierto tiempo, en este caso, se decía que era en Septiembre y no ha llegado ninguna convocatoria al ayuntamiento, también es preocupante que hemos tenido reportes de que en algunas comunidades de que personal de desarrollo social no se identifican, no sé acreditan llegan a una sola casa hacen una reunión pequeña y firmar algunos documentos para la renovación de comités y les dicen que ya tienen nuevos delegados, desafortunadamente, la gente no quieres denunciarlo públicamente por temor a represalias”, explicó.

Las zonas en las que se han detectado la renovación de comités y delegados de manera irregular son San Rafael de Uruétaro, 4 de Altamira, Valtierra, Loquitos, Marigomez, Magdalena, Cerro Blanco, San Jacinto, el Estanco, Los Prietos, El Circuito, Joyita de Villafaña, Loquitos de Covarrubias, Recuerdo de Ancón, Los Zavalas, Comaleros, por mencionar algunas.

En ese sentido, la regidora de la fracción del PAN, invitó a la población a denunciar cualquier proceso irregular de que detecten y que eviten caer en estos ejercicios que se realizan de manera ilegal.

Alcalde no tiene prisa en poner orden en comités de participación

Por su parte, el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, durante la Vigésima Cuarta Sesión del Ayuntamiento, aseguró que no tiene prisa en poner orden con los comités, ya que desde el 2013 hay una Ley Orgánica Municipal, que establece que será el ayuntamiento quién administra el territorio para el tema de los delegados rurales y urbanos, pero que fueron ilegales por 10 años. “Este tema de los delegados lo quiero plantear bien con ustedes para definir cuáles son las delegaciones urbanas y rurales y hacer un ejercicio democrático para que la gente se vea representada”, dijo.

