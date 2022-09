Urgen a renovar comités de participación ciudadana

La ciudadanía se ha sumando a la petición de la renovación de comités de participación ciudadana, ejercicio que han catálogo como urgente ante las múltiples necesidades que hay en el municipio y las que consideran una acción de suma importancia, al brindar representatividad a la población; en esa postura se encuentra Rubén Aldaco Tabera, habitante de la colonia Guanajuato.

Local Renovarán cómites de participación ciudadana

El ciudadano dijo que de continuar sin la renovación de comités de participación ciudadana y delegados, será más complicado para el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo, sacar adelante al municipio. “Sabemos que César Prieto no va a poder con el paquete, lo estamos viendo y ya se lo había dicho en campaña, que debía auxiliarse con delegados y presidentes de colonos, porque si no no podrá con tanta responsabilidad y solo así se va a trabajar muy bien”.

Destacó que la mayoría de las problemáticas que existen en la ciudad y tienen que ver con colonias llenas de basura, lotes baldíos, tiraderos clandestinos y quemas a cielo abierto, que no son atendidas, se deben a la falta de representatividad ciudadana en las colonias y comunidades, pues al no existir un líder, difícilmente llegan las necesidades al gobierno municipal.

“No habido nada de participación, ni ayuda del gobierno municipal, inclusive Medio Ambiente tiene el compromiso pero no ha hecho nada, la muestra ahí está, yo sí quisiera que nos echen la mano, que nos ayudaran y que nombraron a los nuevos delegados y representantes de colonia para empezar a trabajar, porque solo así nos van a tomar en cuenta”, explicó.

La renovación de comités de participación ciudadana y delegados en comunidades, es un proceso que debió concretarse en abril del 2022 y que a la fecha no tiene salida, e incluso el presidente de Salamanca reconoció la existencia de un desfase en el proceso, un tema al que aseguró busca darle celeridad.

Detectan renovación de comités de participación “irregular”

Recientemente la encarga de la Comisión de Desarrollo Social, Mayra Gutiérrez, dio a conocer que en comunidades como San Rafael de Uruétaro, Los Loquitos, La Magdalena, Santiaguillo de García, El Estanco, San José de Los Duros, entre otras, se ha reportado la presencia de personal de Desarrollo Social realizando la presunta renovación de los comités de participación, esto a pesar de que no se ha presentado y aprobado la convocatoria de elección en cabildo, por lo que invitó a la población a denunciar este tipo de actos.