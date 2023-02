Cesar Prieto pugnará por llegada de Tesla a Guanajuato

Tras no llegar a un acuerdo para la instalación de Tesla en Monterrey, Nuevo León; César Prieto no descartó alzar la mano para solicitar al Gobierno del Estado, la Secretaría de Desarrollo Económico y a la federación, promover las 700 hectáreas que en 2009 el Congreso del Estado autorizó al ex gobernador panista, Juan Manuel Oliva Ramírez, a donar a Petróleos Mexicanos (Pemex) para la construcción de una nueva refinería, para la llegada de la empresa estadounidense a fin de detonar el clúster automotriz en Guanajuato, principalmente en los municipios de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas.

“Los terrenos son de los guanajuatenses, están administrados por el estado de Guanajuato, ellos al parecer también han manejado algunos proyectos de algún otro tipo, que están planteando, yo espero la verdad que pronto se concrete porque es un terreno inerte donde no le beneficia a nadie, y sería importante de que si existe la posibilidad de que Tesla, aprovechando el corredor industrial, el corredor automotriz que se está dando en Guanajuato potencializarlo con una tecnología nueva como la de Tesla y obviamente que beneficie la derrama económica y la generación de empleos”, asentó el edil.

En este sentido recordó que Guanajuato cuenta con una reserva territorial importante, predios que fueron adquiridos hace casi 14 años cuando se proyectaba la construcción de una nueva refinería, misma que en su momento se dijo se construiría en Tula, Hidalgo, sin embargo, el proyecto quedó en el olvido, a pesar de la inversión de más de mil 200 millones de pesos en recursos públicos.

“Sabemos que están los terrenos de la refinería, de ese predio que no se hizo ni la barda (…) me parece muy prudente levantar la voz y pedirle a Gobierno del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, a la Secretaría de Economía de Gobierno Federal, que pudieran dar un acercamiento para que Salamanca, Juventino y Villagrán, ese terreno que compartimos los municipios pueda aprovecharse en beneficio de esta región”, consideró.

Así mismo el mandatario salmantino resaltó las ventajas geográficas y servicios con las que cuentan estos predios ubicados en el corazón del corredor industrial de Guanajuato. “Tenemos todo, gas, energía eléctrica, disponibilidad de todo, ferrocarril, bueno en esta línea se puede hacer una espuela podríamos ver con Ferromex, pero Salamanca tiene condiciones de inversión inmejorables, obviamente siempre y cuando sean benéficas también para el estado, el municipio y para la gente”.

Salamanca cuenta con empresas de proveeduría automotriz al albergar a Mazda y sus empresas satélites, sin embargo, la llegada de Tesla podría fortalecer la atracción de empresas de proveeduría automotriz al bajío.