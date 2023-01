Sigue reestructuración de la administración en 2023

Más de 150 fueron los servidores públicos que salieron de la administración municipal en 2022, algunos de estos obedecen al proyecto de reestructuración encabezado por el alcalde de Salamanca, Cesar Prieto Gallardo, sin embargo, dichos movimientos continuará en lo que resta el trienio, pues buscan abonar a la mejora de la operatividad de las dependencias, manifestó, Alejandro Cuna Carranco, Oficial Mayor.

Local Por integrarse resultados de auditoría integral

En ese sentido, el funcionario municipal, destacó que, el gobierno actual se caracteriza por asumir riesgos enfocados a traer resultados positivos para Salamanca y un ejemplo palpable de ello, es la Dirección de Desarrollo Económico, que sufrió un relevó en los primero 5 meses de gobierno, movimiento que benefició en la atracción de negociaciones para el futuro del municipio.

“Las evaluaciones al desempeño de los directores continuará en este 2023 e incluso, creo seguirán hasta el final de la administración sería la misma tendencia es parte del mismo trabajo, aquí hemos decidido tomar riesgos para mejorar el rumbo de la administración o se continuamos con el mismo desempeño y yo creo que los resultados se han visto”, explicó.

Recordó que la finalidad de la reestructura no es únicamente generar ahorros, sino también recortar contratos abusivos y ese presupuesto reutilizarlo en la mejora de los servicios o beneficios para la ciudadanía, lo cual se ve reflejado en el equipamiento de dependencias como Servicios Públicos Municipales, “a diferencia de otras administraciones donde no había cuentas claras, hoy todos pueden ver que se entregaron 285 apoyos y los proyectos productivos que se están concretando”.

“El dinero ya sea rubro, es un efecto de si hay vacantes que no se cubren porque no eran necesarias e indispensables y hoy ese dinero se utiliza para la compra de equipamiento, sin embargo, la cantidad exacta del ahorro no la tengo, pues esos datos le corresponden a la Tesorería Municipal” finalizó.