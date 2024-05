Petroleros ofrecen apoyo a candidata o candidato que le apueste al sector energético

En torno al respaldo político que brindarán los petroleros a las candidatas y candidato a la Presidencia de la República, el dirigente nacional del Sindicato Frente Nacional Petrolero, Sergio Morales Quintana, estableció que el apoyo estará dirigido a quién le apueste al beneficio y desarrollo del sector energético a través del mantenimiento a la refinerías y todo lo que conlleva la industria; mientras a nivel local trabajadores de la refinería de Salamanca externaron su apoyo a la candidata de Morena al colocar en la explanada del auditorio del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana Sección 24 y del campo deportivo Ing. Antonio M. Amor.

“Al día de hoy no pertenecemos a ningún partido, pero si estamos conscientes de la política y el régimen político de México, de quién le apueste al beneficio del Sindicato Frente Nacional Petrolero o quien le apueste al progreso, el desarrollo del país sobre todo, sobre todo a Petróleos Mexicanos y lo que es la energía hablando de Comisión Federal (CFE), a eso le apostamos, pero necesitamos que esos políticos se pongan la camiseta de mexicanos, que sean patriotas porque nosotros desde nuestra trinchera estamos haciendo lo correcto que es defender el patrimonio y la soberanía nacional que es la energía”, indicó.

A nivel local se colocaron lonas en la explanada del auditorio del STPRM Sección 24 y del campo deportivo Ing. Antonio M. Amor / Fotos / José Almanza

A pesar de ello, Morales Quintana indicó que hasta el momento no ha tenido acercamiento con algunos de los aspirantes a la titularidad del Ejecutivo Federal, sin embargo, comentó que no se permitirá el cierre de centros de trabajo, abusos laborales o violaciones al contrato colectivo de trabajo.

“No he tenido acercamientos, pero aquí lo importante es que el partido, la candidata o candidato que llegue a la Presidencia, tiene que estar consciente de lo qué es Petróleos Mexicanos, nosotros como trabajadores petroleros no vamos a permitir ningún cierre de refinerías, no vamos a permitir que estén desollando y denigrando, quitando trabajadoras y trabajadores, no vamos a permitir que existan los abusos sexuales o los abusos laborales que se han estado llevando durante muchos años, simplemente respetando lo que es el contrato colectivo”, asentó.

En cuanto a las necesidades del sector, el dirigente nacional del Sindicato Frente Nacional Petrolero, ponderó, “el mantenimiento de las refinerías, todo que conlleva la industria petrolera, que realmente haya un involucramiento, un convivio, una negociación, pero que nadie abuse, aquí no se trata de que yo me llevo esto, no, aquí es esto es para los trabajadores, esto es para México, esto es para los ciudadanos, porque somos una potencia petrolera a nivel mundial (…) aquí mi punto de vista es falta de voluntad, cualquier candidato puede hacer las cosas bien, siempre y cuando tenga la voluntad de hacerlo (…) en este caso nosotros tenemos todas las armas habidas y por haber para sacar al país adelante, pero necesitamos la voluntad de los políticos y sobre todo la honestidad y la transparencia de los dirigentes”, concluyó.