Guanajuato no está en la pelea por la armadora Tesla

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del estado, Ramón Alfaro, declaró que Guanajuato no está en la lucha por la atracción de Tesla, pero sí, por la atracción de decenas de proveedores que surtirán electropartes a la marca de Elon Musk.

Lo anterior comentó luego de que en Nuevo León ha trascendido que Tesla analiza cambiar sus intenciones de instalarse en dicho estado y elegir Pachuca en Hidalgo, a 4 kilómetros del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Alfaro dijo desconocer las negociaciones de la empresa de autos eléctricos más grande de los Estados Unidos, Tesla, con los estados de Nuevo León e Hidalgo, del cual se rumora que este último entró en la pelea por la armadora gracias a las negociaciones del gobierno federal para detonar el crecimiento en los alrededores del AIFA.

“Yo me reservo lo que comparte el gobierno federal, pero nosotros fortalecemos la cadena del sector automotriz en Guanajuato en materia de electromovilidad, no hay un acercamiento de Tesla con el estado, somos muy serios en la atención de los proyectos y en este momento no tenemos nosotros un acercamiento formal”, enfatizó Alfaro.

Añadió que Guanajuato no se subirá a la lucha por atraer a Tesla pero sí se enfocará el estado en la proveeduría de las autopartes eléctricas, mismas que servirían productos a Tesla y a todas las armadoras en el estado.

“Nosotros no hablamos de marcas, hablamos de fortalecer la cadena automotriz en la electro movilidad, en este momento ya tenemos proveedores de esa marca de vehículos (Tesla), tenemos proveedores que realizan ensambles y de conductores, en Puerto Interior hay dos proveedores de los 5 que están en el estado, la mayoría de las armadoras están trabajando en la electromovilidad”.

Sobre las nuevas empresas expresó que las empresas que vienen este año al estado cuentan con proyectos que superan los 700 millones de dólares, “ya llevamos en el sexenio 5 mil 400 millones de dólares y los estaremos anunciando cuando las propias empresas lo determinen”.

Comentó que los nombres de las empresas se compartirán en la medida en que los propios inversionistas hagan el anuncio formal con el nombre de la empresa, el impacto en empleos y la inversión económica.

“Lo que puedo compartir es que el 70 por ciento de los proyectos que en este momento tenemos, vienen todos relacionados con el sector automotriz y de ellos van orientados hacia las áreas de electromovilidad en el futuro”.

Por su parte, el Gobernador del estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo manifestó que la reconversión del estado a las autopartes eléctricas es el reto para las armadoras instaladas en el estado y para Guanajuato.

“Nosotros siempre estuvimos con la intensión de los autos eléctricos, pero aun hay mucha tarea, no sólo es tesla, es la más famosa, pero viendo los número, se vienen empresas muy grandes de autos eléctricos, la reconversión de las plantas en Guanajuato es un reto, en 2030 entran en venta los autos eléctricos en Estados Unidos, pero para el 2026 inicia la reconfiguración en Guanajuato de varias plantas que debemos de tener listas, necesitamos tener listo el capital humano y la proveeduría, Tesla puede o no venir, pero lo que si llega es la transformación a autos eléctricos”.