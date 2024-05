Aumenta recuperación y rehabilitación de viviendas abandonadas

Luego de la problemática de abandono, traspaso, renta o venta de inmuebles a consecuencia de la inseguridad que padecieron algunas colonias, el presidente del consejo directivo de la sección Salamanca de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Víctor Torres Nájera, informó que esta incidencia ha disminuido en conflictivas donde la demanda ha vuelto a ser una opción para quienes buscan arrendar o adquirir una vivienda.

“Eso pasó algunos años en algunas colonias, creo que conocemos varios ejemplos de la situación como en Villa Salamanca 400, Barlovento que fue algo muy marcado, pero a la actualidad ya está mucho más tranquilo, está mucho más pacífica la zona y la gente poco a poco ha estado como que retomando el hacerle caso a su vivienda porque la tenían totalmente olvidada, no querían acudir para allá, ahorita ya no es así, la verdad es que está estabilizado bastante en ese sentido en aquella zona, se ha disminuido”, indicó.

En este sentido, Torres Nájera afirmó que a pesar de la situación de inseguridad que se vive en la ciudad y en el estado en general, no ha repercutido en la demanda de vivienda, ya sea de parte de familias o trabajadores foráneos; “las familias salmantinas siempre están buscando el comprar una propiedad, en cuestión de arrendamiento hay mucha gente que viene a trabajar a Salamanca y tiene la necesidad de alquilar algún inmueble, entonces definitivamente no, no estamos a la baja a pesar de la situación de inseguridad que vivimos en Salamanca y el estado, definitivamente a nosotros no nos ha impactado”.

Pasó algunos años en colonias como Villa Salamanca 400 o Barlovento / Fotos / José Almanza

A pesar de ello, el presidente del consejo directivo de la sección Salamanca de la AMPI, reconoció que aún existen algunas viviendas abandonadas, sobre todo en colonias del lado oriente de la ciudad, las cuales han sido retomadas de poco por sus propietarios, debido a la creciente demanda que ha repuntado en la zona.

“Hay viviendas que todavía están abandonadas pero poco a poco la gente ya está poniéndoles atención, rehabilitando para rentar o para vender, pero si definitivamente ya no es lo mismo que hace tres o cuatro años, a lo mejor un porcentaje te lo debo, no te podría decir cuánto, pero definitivamente nosotros que tenemos oferta y demanda, podemos saber que en esa zona existe una demanda, que antes no era opción”, explicó.

Respecto a los fraccionamientos construidos de manera masiva, que al momento de la adquisición resultan atractivos, pero luego se descubre que tienen problemas en el suelo, que cuando llueve se inundan o no existen las características de todos los servicios, aclaró que el constructor o en su caso el desarrollador deben hacerse cargo de las reparaciones, por lo cual resulta fundamental corroborar si el desarrollo cuenta con garantía de vicios ocultos.

“Los fraccionamientos están obligados a cumplir con cierta garantía, hay determinados años que tiene dar el constructor para que los vicios ocultos se muestren, que inicien a aparecer grietas, desperfectos, desprendimientos de acabado, pisos, fallas en accesorios, calentador solar, todo eso tiene que cubrirlo la constructora, en vivienda nueva ese el tema que se cuida más, que la constructora tenga cierta responsabilidad hacia los usuarios”, concluyó.