No es tiempo de pensar en reelección, César Prieto

Ante una posible reelección a la presidencia municipal, César Prieto Gallardo informó que todo dependerá de las cuestiones políticas que se manejen dentro del partido, en tanto reiteró que sigue con las convicciones de abonar al municipio de Salamanca hasta el último día de su gobierno en octubre de 2024.

“A mí la verdad me motivo y desanimo por tantas cosas que faltan por hacer me hubiera gustado contar con el apoyo del estado en el tema de la obra pública, en este momento no lo hemos tenido, seguramente se quedarán muchas cosas en el tintero, pero con la ventaja que de que estarán entregadas a la siguiente administración en caso de que no participe; yo tengo el deseo de seguir abonando a Salamanca pero no sé si sea a través de volver a buscar la presidencia municipal o volver a dedicarme al tema escolar”, explicó César Prieto Gallardo.

Prieto Gallardo, indicó que a pesar de tener intención de poder representar al municipio en el próximo trienio, esta decisión también será parte del partido al que representa.

“Dependerá al tema político también al interior del partido, no es que haga menos a los diputados, pero creo que la labor de presidencia municipal es un tema de contacto con la gente, donde recibes la crítica, lo bueno y lo malo de los gobiernos; aunque es bueno el tema de la creación de nuevas leyes acorde a la realidad”, dijo.

Prieto Gallardo, valoró con un 7.5 su administración municipal, en donde dijo, “vamos bien, hay un banco de proyectos fortalecidos que permitirá el desarrollo de Salamanca, estamos concretando una relación más sana con PEMEX, Gobierno Federal y le Estado además de abonar a los servicios públicos municipales y evitar que siga siendo negocio de unos cuantos”.