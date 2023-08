César Prieto sí contendería por la reelección

El alcalde César Prieto dejó entrever su intención de una posible reelección, al considerar idóneo un segundo periodo para concretar obra de la cartera de proyectos que se ha realizado en la presente administración, misma que contempla en su mayoría acciones de movilidad por un monto aproximado de mil 800 millones de pesos.

“Yo sé que nos han trabado mucho de muchas partes para que no avancemos, van a quedar muchos pendientes para esta administración, a mí sí me gustaría (continuar), yo sé que el próximo 2024 Guanajuato va ser diferente, va haber una situación distinta, porque la gente ya está cansada de otras situaciones y creo que existe la posibilidad de todo lo que se armó, todo lo que se tiene en los proyectos pueda encontrar eco en un gobierno diferente en 2024”, consignó el presidente municipal.

En cuanto a la decisión de ir o no por la reelección el próximo año, el presidente municipal puntualizó que ello dependerá tanto de su entorno familiar, como el del apoyo de la población, con base a los resultados y metas que se puedan alcanzar en los últimos 14 meses de su gestión, sin embargo, no descartó el aparecer en las boletas electorales del próximo proceso.

“Es un tema también personal, yo lo he dicho es un tema con mi esposa, con mi hijo y es un tema también del compromiso con la gente; si la gente al final dice que vamos bien o no vamos tan mal, porque yo sé bien que lo de hoy es tener obras, pero el recurso es del estado, hay cosas que no dependen de mí, no descartamos, yo sé que vamos a repetir aquí por muchos años”, reconoció.

En entrevista previa, César Prieto se autoevaluó con una calificación de seis sobre diez, al reconocer que algunas dependencias municipales necesitan redoblar esfuerzos, sin embargo el edil expresó su compromiso de redoblar esfuerzos para cumplir con los compromisos pendientes y mejorar la eficiencia de su administración.

En campaña

En 2021, el entonces candidato de Morena inició su campaña política 17 días después de que iniciaron las campañas políticas, luego de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) aprobó su plantilla para contender por la alcaldía de Salamanca.

