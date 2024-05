Guanajuato tiene que unirse al IMSS Bienestar: Sheinbaum [Transmisión]

IRAPUATO, Gto.- La candidata a la presidencia de la República por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que de ganar el movimiento de la Cuarta Transformación en Guanajuato, el estado se sumará al IMSS Bienestar, para con ello garantizar servicios de salud para todas las personas.

“Ese sistema de salud es para los que no tienen IMSS, para los que no tienen ISSSTE, el IMSS Bienestar, Guanajuato no ha querido firmar ese convenio, pero lo vamos a firmar cuando lleguemos a la gubernatura y a la presidencia y eso va a permitir que haya más centros de salud, más hospitales, que los médicos y médicas ganen mejor, que las enfermeras y enfermeros ganen mejor, que haya medicamentos gratuitos”, dijo Claudia Sheinbaum.

Además, agregó que en el estado se estaría replicando su propuesta de construir las Farmacias del Bienestar, para garantizar que haya medicamentos para las personas que lo necesiten.





Claudia Sheinbaum aseguró que también impulsará una reforma para que el IMSS el Infonavit puedan construir vivienda popular, accesible y de buena calidad.





“Además, vamos a acompañar el programa IMSS Bienestar con un programa que vamos a hacer en todo el país, que se llama Farmacias del Bienestar, para que se puedan recoger los medicamentos gratuitos en esas farmacias, con la receta de un médico, de un centro de salud o de un hospital”.

Claudia Sheinbaum aseguró que también impulsará una reforma para que el IMSS el Infonavit puedan construir vivienda popular, accesible y de buena calidad, para con ello garantizar el derecho a un hogar para las y los mexicanos.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La candidata a la presidencia de México señaló que el modelo impulsado por el PAN, PRI y PRD se agotó y Guanajuato es el ejemplo, en donde no sólo hay la mayor cantidad de homicidios dolosos, sino también se pagan los salarios más bajos y por ello dijo que de triunfar buscará que se pague cuando menos el salario mínimo y que éste, cada año, aumente conforme a la ley y a la inflación.

El mitin, al que asistieron unas dos mil personas, se levó a cabo bajo la vigilancia de la Guardia Nacional, sin incidentes de gravedad.