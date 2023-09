Acusa César Prieto conspiración en contra de su informe

Salamanca, Gto.- Tras aprobar el orden del día de la cuadragésima novena sesión ordinaria, el presidente municipal César Prieto decretó un receso por seis horas, luego de aseverar que regidores de Acción Nacional y adheridos, en este caso del Partido del Trabajo, recibieron la instrucción directa del Gobierno del Estado de votar en contra la presentación y discusión del segundo informe de gobierno, por lo que será hasta las 20 horas de este lunes en que se reanuden los trabajos que se pueda llevar a cabo la votación correspondiente.

Nosotros tenemos ahorita información de que desde Gobierno del Estado, de Paseo de la Presa, están tratando de boicotear este informe de gobierno

“Nosotros tenemos ahorita información de que desde Gobierno del Estado, de Paseo de la Presa, están tratando de boicotear este informe de gobierno, están presionando para que se vote en contra, con motivos como los que siempre ponen, temas de falta de información, que no tienen todo lo referente, temas incluso gramaticales o de forma, entonces estamos planteando este receso para quienes tienen en este caso el ánimo de desacreditar el trabajo no mío, porque no es el trabajo del Presidente Municipal, es el trabajo de cerca de dos mil empleados municipales que todos los días se levantan con el ánimo de servir a Salamanca”, aseveró el edil.

En este sentido el mandatario salmantino lamentó la postura de los regidores de Acción Nacional y del PT, de abandonar la sesión y no quedarse en la mesa de trabajo propuesta para debatir y dar seguimiento a las posibles observaciones que hayan detectado en el documento.

“Los regidores del Pan y sus agregados obviamente están molestos (…) como ellos ya tienen la instrucción por parte de Gobierno del Estado, seguramente no lo van hacer (…) ya empieza el tema político (…) estoy haciendo esto porque sé que existe esta situación de que quieren desacreditar y votar en contra como siempre lo hacen (…) lamentablemente estos regidores no conocen, no entienden cuál es su trabajo y piden información que se supone por las sesiones tenían que tener, sin embargo, se les dio la respuesta, son cerca de dos mil hojas que tenían que revisar y la intención es darles la oportunidad también de que si hay alguna observación que pueda tener el informe vamos a revisarlo, tenemos tiempo todavía para poderlo hacer de manera conjunta”, asentó.

Falta de respeto responden regidores

Por su parte los representan de Acción Nacional, argumentaron que, “la verdad es que siempre ha sido una falta de respeto por parte del Presidente Municipal el cómo nos ha tratado, creo que es muy lamentable que se preste a estos juegos y la verdad es que yo si me siento muy enojada, porque no es la primera vez que hace este tipo de groserías”, externó Mayra Edith Gutiérrez Vázquez.

Por su parte Iván Casillas negó se haya recibido alguna instrucción en la bancada de Acción Nacional de votar en contra el informe de gobierno, sin embargo, dijo que en ese sentido sería su votación qal detectar datos erróneos, así como algunas omisiones y muchos elementos de relleno.

“El jueves nos mandaron el informe, el viernes por la mañana Diego (Calderón), mete el escrito, se lo acaban de entregar, como las mil hojas que le dieron, no hay tiempo para poder razonar y platicar, tuvo todo el mes para podérnoslo mandar y analizar y hora quieren que lo analicemos en seis horas, un informe que carece de muchas cosas, datos que están equivocados, con relleno para que sea más grande, el estado no nos ha dicho absolutamente nada, nosotros nos hemos conducido a trabajar pero yo creo que lleva otro trasfondo”, justificó.