Respaldan en San José Iturbide a Libia Dennise García

SAN JOSÉ ITURBIDE, Gto.- Libia Dennise García Muñoz Ledo, candidata de la coalición PAN, PRI y PRD a la gubernatura de Guanajuato, realizó una visita por San José Iturbide, en donde dijo que la gente está convencida de apoyar el proyecto que encabeza.





El arropo de las y los iturbidenses fue una muestra de la confianza y cariño hacia la candidata de la coalición 'Fuerza y Corazón por Guanajuato'.





El arropo de las y los iturbidenses fue una muestra de la confianza y cariño hacia la candidata de la coalición 'Fuerza y Corazón por Guanajuato', dijo la señora María Teresa Romo García, quien ve a Libia como la próxima Gobernadora.

Te Recomendamos: Elecciones 2024 Libia Dennise será la gobernadora de la economía: Víctor Zanella

" Libia es la mejor opción para Guanajuato , la he escuchado y se ve que es valiente, decidida y audaz. Lo más importante es que es mujer y las mujeres somos las que resolvemos. Suerte para ti Libia, te lo he dicho siempre y hoy me dio mucho gusto verte y abrazarte porque confío en ti porque tú vas a ganar", exclamó.

Libia Dennise García visitó la zona centro del municipio, en donde recorrió las calles y refrendó su compromiso con las y los comerciantes, con más oportunidades y créditos de fácil acceso para hacer crecer sus negocios.

En su recorrido por las calles de San José Iturbide, Libia García saludó a la gente y pegó calcomanías en los establecimientos comerciales. Al llegar al Mercado Municipal, la candidata del PAN, PRI y PRD convivió con los locatarios acompañada por la candidata a la Presidencia Municipal, Cindy Arvizu y candidatas y candidatos a diputaciones locales y federales.

Por la tarde, Libia Dennise García visitó la comunidad La Venta, en donde tocó las puertas de los hogares, para posteriormente tener un encuentro vecinal en la cancha de futbol de la comunidad ante cientos de personas.

Allí estuvo presente Carmen Rangel, quien saludó a Libia Dennise García y le externó su apoyo de cara a las próximas elecciones del 2 de junio.





En su recorrido por las calles de San José Iturbide, Libia García saludó a la gente y pegó calcomanías en los establecimientos comerciales.





"Estoy muy contenta de que Libia se haya tomado el tiempo de venir a nuestro municipio. En San José Iturbide estamos muy felices de tenerla aquí, por eso ahora que vi a Libia le dije que cuenta con nuestro apoyo, porque sé que ella no nos va a fallar. Vamos con todo con ella", dijo.

Consciente de las peticiones de la gente, la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD se comprometió a trabajar por llevar servicios de calidad a las familias guanajuatenses y a garantizar agua para el presente y futuro.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Y en materia de seguridad, Libia Dennise García señaló ser la única candidata a la gubernatura que presentó una propuesta con una estrategia clara desde el primer día de campaña.

"Yo voy a ser la gobernadora que le regrese la paz a Guanajuato", señaló.