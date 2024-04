Aumentan decesos por accidentes viales en 2024

A pesar de que de 2022 a 2023 se registró una reducción en el indicador anual de accidentabilidad de 1.18%, los percances con víctimas mortales se han incrementado este primer cuatrimestre de 2024; tan solo en las primeras 24 horas de mes de abril se registró la muerte de tres motociclistas, por lo que la operatividad de la dirección general de Movilidad será replicada y reforzada a efecto de disminuir la incidencia de accidentes vehiculares, daños materiales y pérdidas humanas.

Es lo que va del año, nueve motociclistas han perdido la vida al verse involucrados en percances viales, además de dos automovilistas en diferentes hechos en este mismo período, esto representa casi el 70% del total de los decesos que se registraron en todo 2023, año en que se tuvo un registro total de mil 263 accidentes, los cuales tuvieron un saldo de 16 personas fallecidas y 280 lesionadas; de estos 99 fueron causados por conducir bajo la influencia del alcohol, en los que las unidades participantes fueron 190 motocicletas, 941 vehículos y 132 clasificados de otro tipo.

De acuerdo con la estadística de accidentabilidad de 2022, se registraron mil 278 accidentes, de los cuales 985 corresponden a vehículos, 174 a motocicletas, 104 al transporte público y 15 a otro tipo de vehículo; en cuanto al indicador de este año, suman mil 73 accidentes, 802 de vehículos, 157 de motocicletas, 34 a transporte público y 80 a otro tipo de vehículo.

Ante ello, la dirección de Vialidad dio a conocer que los dispositivos de revisión de documentos, tienen como objetivo prevenir accidentes y al mismo tiempo coadyuva para inhibir faltas administrativas y la comisión de delitos; además de verificar que los conductores utilicen el casco protector, que cuenten con licencia vigente, tarjeta de circulación y que el medio de transporte porte placa de circulación. De acuerdo con el reglamento en caso de no cumplir con estos requisitos la motocicleta se pone a resguardo en pensión y se verifica que no cuente con reporte de robo y que no esté involucrada en la comisión de algún delito.

De acuerdo con los agentes de tránsito, la violación más constante de los motociclistas al reglamento de Vialidad, es el no portar el casco de seguridad, seguido de no respetar los altos en los semáforos; “muchas veces cuando es detenido algún infractor nos faltan al respeto o nos insultan, muchas veces indican que tienen palancas y se portan de manera muy prepotente con los compañeros”, indicó un agente vial asignado en una de las calles principales de la ciudad.