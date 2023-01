Aumenta crueldad animal en Salamanca

El envenenamiento de seis perros más en la Ampliación el Cerrito, se suma a la ola de muerte de canes en situación de calle que vive en Salamanca desde mayo del 2022, esto a pesar de las acciones de concientización que emprende grupos de rescatistas en el municipio para evitar estos actos de crueldad.

El reporte de los seis perros envenenados en Salamanca, se registró el domingo y a decir de los habitantes de la Ampliación el Cerrito, este no es el primer hecho que se registra en la zona, pues tal como ha sucedido en diversas colonias y comunidades del municipio son casos que se repiten más de una ocasión en cada sitio.

En ese sentido, Argelia Ramírez Villafaña, representante de Salamantinos Unidos por el Rescate y Bienestar Animal (SURBA), señaló que de mayo a la fecha los reportes de maltrato y envenenamiento son cada vez más comunes, esto se debe a la impunidad que se ha generado con las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público y la falta de sanciones e indagatorias por parte de las instancias municipales como Medio Ambiente.

“Las dos denuncias que hemos presentado de envenenamiento para que el Ministerio Público haga la indagatoria y recabe datos de pruebas en el campo no procedieron porque no le dan importancia, simplemente cierran la carpeta de investigación porque no hay más datos de prueba, a ello se suma también que cuando vamos a campo las personas nos dicen quien fue, pero una vez que les pedimos que declare se echan para atrás”, explicó.

De acuerdo a la cuantificación de datos que tiene SURBA, en Salamanca han sido envenenados alrededor de 57 perros de mayo del año pasado a la fecha y a las autoridades no parece importarles.

Por su parte, el diputado local, Víctor Zanella Huerta, dijo que desde el Congreso local, dijo que se debe de prestar atención al tema del maltrato animal en Salamanca y que desde los centros de Control caninos en los municipios se atiendan las denuncias entorno a estas situaciones, asimismo, señaló que desde el Congreso Local se revisarán las propuestas de los grupos parlamentarios y en caso de que se solicite una modificación al código penal para que delitos como la zoofilia sean penados en el estado se analizará con urgencia.