SURBA reporta más casos de zoofilia en el municipio

Luego de atender el caso de zoofilia presentado en el mes de junio del 2022, la asociación SURBA comentó que dicho caso no ha procedido, sin embargo, se han continuado presentando más casos de esta índole en el municipio salmantino.

Ante el caso de zoofilia presentada en el año pasado, no se le ha dado seguimiento.

Fue en el mes de junio del año pasado cuando en el municipio salmantino se empezaron a detectar casos de violencia animal, además de presentarse un caso de zoofilia, siendo el siguiente mes cuando la asociación Salmantinos Unidos por el Respeto y Bienestar Animal (SURBA), llevó a cabo la denuncia ante este caso que fue exhibido en redes sociales.

En este 2023, y con los diversos hechos que se presentaron en la colonia Villa Salamanca 400, en donde se presentó el envenenamiento de varios perros, se informó que se han presentado diversos casos en donde se han aumentado el casos de zoofilia en Salamanca.

SURBA explica que en el estado no se tiene tipificado la zoofilia.

“Tenemos muchos casos de zoofilia con video y no nos los aceptas; la denuncia que presentamos anteriormente no procedió, lamentablemente en Guanajuato no existe la zoofilia, no está tipificado como delito en el estado de Guanajuato, cualquiera puede violar a un animal y no es una conducta reprochable para el estado”, explicó Argelia Ramírez representante de SURBA.

Los integrantes de SURBA detallaron que esta cuestión es algo que agrava el tejido social, y que este tema del maltrato puede ir aumentando de acuerdo a jerarquías, y ellos buscarán ser la voz de los animales que no tienen voz”, añadió.

De acuerdo a la información que proporcionaron los integrantes de la asociación SURBA explicaron que las personas que violenten a un animal, de acuerdo al código penal del estado de Guanajuato, en el artículo 297 y 298 se condena desde dos a cinco años de prisión y hasta 300 días de multa.