Acuerdan convenios para el suministro de agua para Guanajuato

El Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández prometió que el próximo mes de febrero se firmarán los acuerdos para asegurar el Plan B qué dotará de agua a Guanajuato.

El Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quién encabezó el “Dialogo abiertamente con la sociedad”, declaro que con este acuerdo se asegura el suministro de agua para el estado en los próximos años con el proyecto “Agua Sí para Guanajuato”.

Durante la reunión y conferencia de prensa se explicó que se atendieron a los 12 módulos del distrito 011 que agremian a 24 mil trabajadores del campo y ante notario ya se encuentran firmados la sesión de derechos sobre esta agua.

“Vamos a poder trabajar y ojalá que para febrero estemos firmando en Guanajuato ese convenio para no solo tecnificar el campo sino para darle agua a 3.5 millones de guanajuatenses durante los próximos 50 años de ese tamaño es el proyecto de sí agua para Guanajuato y lo cual nos sentimos muy orgullosos”, mencionó Diego Sinhue.

Por su parte, Adán Augusto López, señaló que el país va a afrontar una gran batalla por el agua, por lo que desde ahora buscarán sentar las bases para el uso racionado e inteligente del agua.

“No va a ser fácil, porque ya se votó el presupuesto para el para el próximo año la semana pasada y yo no sé qué tanto esté contemplado en ese rubro, a lo mejor no está contemplado nada, pero si tenemos que ir pensando ya en cómo buscamos mecanismos de financiamiento, para entrarle al tren al tema de la tecnificación y el aprovechamiento del agua”, señaló el Secretario de Gobernación.

El secretario explicó que este proyecto consta de dos etapas, la primera es que se conducirá desde la presa Solís, por lo que se trabajará en la tecnificación de los distritos de riego, para que el agua se aproveche en su totalidad y no se evapore o se desperdicie.

“Para ello ya el gobernador ha obtenido de los 24 mil o 25 mil productores que tienen concesionados el uso de aguas ha obtenido el permiso o la sesión de esa concesión o de determinado porcentaje de esa de volumen de agua de esa concepción”, agregó Adán Augusto López.

Una vez que se realicen los trabajos de rehabilitación de la red de agua potable y drenaje de los municipios de Irapuato, Salamanca, Celaya, León y Silao, en ese momento entra la última etapa, misma que consta de la construcción de un ducto de 180 kilómetros de los cuales ya se disponen 140 que no tienen problema de derechos de vía.

“Nosotros esperamos que hacia febrero se pueda estar ya firmando el acuerdo entre productores, gobierno estatal ,gobierno, Federal y que la Comisión Nacional del Agua, inicie con los trabajos, que eso va a iniciar antes, hemos acordado una comisión de trabajo donde participará jurídico, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional del Agua para que no nada más se firmen convenios, sino que el proyecto ejecutivo lo realiza en la Comisión Nacional del Agua”, finalizó el Secretario de Gobernación.