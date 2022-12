Santa Fe Klan, fiel a su barrio [Video-Fotos]

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex). Cuando Ángel Quezada se siente cansado o estresado, lo que hace es ir a su barrio Santa Fe y ahí es donde se recarga de energía para continuar con sus giras por la República y el extranjero.

Sin embargo, en esta ocasión Santa Fe Klan regresó a su tierra para cumplir una promesa que le hizo a sus seguidores y a la Virgen de Guadalupe: organizar un concierto gratuito para que las personas pudieran convivir, pudieran estar juntos, pudieran estar en el corazón del barrio de Santa Fe.

Originalmente, el concierto, que tenía la pinta más de un festival, sería afuera de la casa de Ángel Quezada, en la calle de La Bufa, pero como previeron que llegarían cientos de personas, todo se cambió a la plaza de toros, que está a unos metros del barrio de Santa Fe.

Tuvieron que pasar alrededor de 30 años para que una parte de la plaza de toros pudiera volver a ser utilizada y nadie imaginaba que sería para un evento musical.

En entrevista exclusiva con Organización Editorial Mexicana, Santa Fe Klan platicó que desde que tiene memoria recuerda que cada 12 de diciembre en su barrio le festejaban a la Virgen de Guadalupe y por ello ahora decidió ser él el que organizara los festejos.

“La gente el barrio le pide a la patroncita que nos cuide y por eso le agradecemos”, dijo Ángel Quezada, quien además comentó que tenía ganas de volver a su casa en Guanajuato.

Y es que para Ángel Quezada, el llegar a Guanajuato es algo que casi en automático lo recarga de energía y por ello le gusta volver, sentarse en su barrio, tomarse una cerveza con sus amigos de toda la vida y así es como le sale la inspiración para componer.

Un artista que no olvida de dónde viene.

“Cuando me siento muy estresado, cuando me siento muy cansado me vengo para acá unos días aquí, para tomarme unas caguamas, para fumar, me meto al estudio a grabar, aquí es la casa en donde crecí, es donde mis papás nos educaron a todos, eso es lo que me hace volver a ver quién soy yo”, contó el rapero en entrevista.

El barrio lo respalda

Santa Fe Klan es del barrio y el barrio es de Santa Fe Klan. Mientras el escenario era montado, afuera de la casa de Ángel Quezada había decenas de personas que esperaban que el rapero saliera, aunque fuera unos minutos a saludarles.

“Griten más fuerte para que salga”, decía un hombre desde la azotea de la casa del rapero, a quien en ese momento le estaban cortando el cabello.

Alrededor de las cuatro de la tarde, cinco hombres vestidos de negro y con sombreros llegaron al barrio de Santa Fe. Era el grupo Exterminador, quienes por la noche tocarían en el municipio de Tierra Blanca, a dos horas y media de la capital, pero decidieron llegar con Ángel Quezada para saludarlo y de paso echarse un palomazo a capela.

“Las Monjitas”, “Contrabando en los huevos”, “Entre perico y perico”, “Prenda del alma” y hasta “El baile de Santa Claus” fueron algunas de las canciones que Santa Fe Klan y Exterminador tocaron y cantaron a dueto para la raza, que tuvo su recompensa tras largas horas de espera.

“Ya vámonos al baile”, les dijo Ángel Quezada a sus seguidores y como orden militar fue cumplida. Todos caminaron hacia la plaza de toros, en donde iniciaría el festival, que estuvo compuesto por Kuarto del Pánico, Bryndis por Siempre, Los Ángeles de Charly, los Invasores de Nuevo León y el propio Santa Fe Klan.

Salgan, vendan y aliviánense

Ángel Quezada relató también que les dijo a sus vecinos que el día que hiciera el concierto, salieran a vender.





“Que se alivianen también, mucha gente viene, que ellos se alivianen y que vendan”, relató.

El olor a carbón, de los tacos y Don Beto, de la colonia bistec y chorizo, instalados afuera de la plaza de Toros, hoy tiene más clientela de la que acostumbra.

Los alimentos fueron la primera parada, en especial para los que vienen de otros municipios una bienvenida muy sabrosa y económica.

Poco a poco, el terreno de la plaza de toros comenzó a tomar forma, con el escenario, las luces, los camerinos, las cervezas y los antojitos estaban listos.

Para comodidad de los asistentes se puso a la venta en la bancos a $100 pesos pues el concierto iba al estilo Santa Fe Klan, pero maratónico de más de 7 horas.

Minutos antes de las 5:00 pm, inició el movimiento, las personas que estaban en la tienda del cantante se trasladaron al terreno, algunos llegaron vestidos de guadalupanos. Otros optaron por disfrutar desde sus azoteas, y unos cuantos en las piedras en el cerro.

La mayoría de los asistentes se presentaron bien equipados con sus six de cervezas y para quienes no, estaban a 30 pesos que las cervezas 100 las micheladas.

En punto de las 5:30 pm arrancó, con el talento del barrio Kuarto del Pánico, grupo de hip hop de la 473.

"Gracias por venir al barrio, pórtense bien, hay muchos morritos", dijo el rapero en su primera intervención.

Santa Fe Klan es todo un personaje que disfruta lo que hace. “Me pone feliz que la gente cante y llore y que tengan el sentimiento con las canciones”, dijo en entrevista y vaya que sí, que vive a su manera, que disfruta a su manera y que también a su manera ha logrado que la gente, sus seguidores, lo vean como un ejemplo de que el talento y la humildad, cuando se combinan, generan ídolos, como él lo es.